https://ria.ru/20230926/nagrada-1898615672.html

На Камчатке учредили новую высшую краевую награду

На Камчатке учредили новую высшую краевую награду - РИА Новости, 26.09.2023

На Камчатке учредили новую высшую краевую награду

Законодательное собрание Камчатки учредило новую высшую региональную награду "За заслуги перед Камчаткой", которая будет вручаться военнослужащим, сообщил в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T03:55

2023-09-26T03:55

2023-09-26T03:55

камчатский край

владимир солодов

камчатка

россия

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895005355_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_68ae17677507052ce6680162735d0955.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки учредило новую высшую региональную награду "За заслуги перед Камчаткой", которая будет вручаться военнослужащим, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов. "Сегодня на Камчатке учреждена ежегодная высшая награда "За заслуги перед Камчаткой", с соответствующим поручением я выступал ранее после обращений бойцов 40-й гвардейской бригады морской пехоты. Награду будем вручать жителям полуострова, которые совершают подвиги на поле боя, проявляют личное мужество и отвагу. Рискуют своей жизнью, защищая Отечество. К награде прилагается единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей", — сказал Солодов. Вручать награду планируется ежегодно 9 декабря, в День героев Отечества. Ей будут удостаиваться жители Камчатки за совершение подвига, проявленное мужество и отвагу, внесение значительного вклада в дело защиты Отечества при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Инициаторами представления к награде могут выступать губернатор или командиры объединений Вооруженных Сил РФ и объединений войск национальной гвардии РФ, соединений, воинских частей и кораблей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, дислоцирующихся в крае. Решение будет принимать комиссия по наградам с согласованием администрации губернатора Камчатского края.

https://radiosputnik.ria.ru/20230606/nagrada-1876453310.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир солодов, камчатка, россия, камчатский край