На Камчатке учредили новую высшую краевую награду
Законодательное собрание Камчатки учредило новую высшую региональную награду
© iStock.com / geyzerПетропавловск-Камчатский
© iStock.com / geyzer
Петропавловск-Камчатский . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки учредило новую высшую региональную награду "За заслуги перед Камчаткой", которая будет вручаться военнослужащим, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов.
"Сегодня на Камчатке учреждена ежегодная высшая награда "За заслуги перед Камчаткой", с соответствующим поручением я выступал ранее после обращений бойцов 40-й гвардейской бригады морской пехоты. Награду будем вручать жителям полуострова, которые совершают подвиги на поле боя, проявляют личное мужество и отвагу. Рискуют своей жизнью, защищая Отечество. К награде прилагается единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей", — сказал Солодов.
Вручать награду планируется ежегодно 9 декабря, в День героев Отечества. Ей будут удостаиваться жители Камчатки за совершение подвига, проявленное мужество и отвагу, внесение значительного вклада в дело защиты Отечества при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Инициаторами представления к награде могут выступать губернатор или командиры объединений Вооруженных Сил РФ и объединений войск национальной гвардии РФ, соединений, воинских частей и кораблей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, дислоцирующихся в крае. Решение будет принимать комиссия по наградам с согласованием администрации губернатора Камчатского края.