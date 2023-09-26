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На Камчатке учредили новую высшую краевую награду - РИА Новости, 26.09.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
03:55 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/nagrada-1898615672.html
На Камчатке учредили новую высшую краевую награду
На Камчатке учредили новую высшую краевую награду - РИА Новости, 26.09.2023
На Камчатке учредили новую высшую краевую награду
Законодательное собрание Камчатки учредило новую высшую региональную награду "За заслуги перед Камчаткой", которая будет вручаться военнослужащим, сообщил в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T03:55
2023-09-26T03:55
камчатский край
владимир солодов
камчатка
россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки учредило новую высшую региональную награду "За заслуги перед Камчаткой", которая будет вручаться военнослужащим, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов. "Сегодня на Камчатке учреждена ежегодная высшая награда "За заслуги перед Камчаткой", с соответствующим поручением я выступал ранее после обращений бойцов 40-й гвардейской бригады морской пехоты. Награду будем вручать жителям полуострова, которые совершают подвиги на поле боя, проявляют личное мужество и отвагу. Рискуют своей жизнью, защищая Отечество. К награде прилагается единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей", — сказал Солодов. Вручать награду планируется ежегодно 9 декабря, в День героев Отечества. Ей будут удостаиваться жители Камчатки за совершение подвига, проявленное мужество и отвагу, внесение значительного вклада в дело защиты Отечества при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Инициаторами представления к награде могут выступать губернатор или командиры объединений Вооруженных Сил РФ и объединений войск национальной гвардии РФ, соединений, воинских частей и кораблей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, дислоцирующихся в крае. Решение будет принимать комиссия по наградам с согласованием администрации губернатора Камчатского края.
https://radiosputnik.ria.ru/20230606/nagrada-1876453310.html
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владимир солодов, камчатка, россия, камчатский край
Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатка, Россия, Камчатский край
На Камчатке учредили новую высшую краевую награду

Законодательное собрание Камчатки учредило новую высшую региональную награду

© iStock.com / geyzerПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© iStock.com / geyzer
Петропавловск-Камчатский . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки учредило новую высшую региональную награду "За заслуги перед Камчаткой", которая будет вручаться военнослужащим, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов.
"Сегодня на Камчатке учреждена ежегодная высшая награда "За заслуги перед Камчаткой", с соответствующим поручением я выступал ранее после обращений бойцов 40-й гвардейской бригады морской пехоты. Награду будем вручать жителям полуострова, которые совершают подвиги на поле боя, проявляют личное мужество и отвагу. Рискуют своей жизнью, защищая Отечество. К награде прилагается единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей", — сказал Солодов.
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Новую награду предложили учредить в Самарской области
6 июня, 13:19
Вручать награду планируется ежегодно 9 декабря, в День героев Отечества. Ей будут удостаиваться жители Камчатки за совершение подвига, проявленное мужество и отвагу, внесение значительного вклада в дело защиты Отечества при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Инициаторами представления к награде могут выступать губернатор или командиры объединений Вооруженных Сил РФ и объединений войск национальной гвардии РФ, соединений, воинских частей и кораблей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, дислоцирующихся в крае. Решение будет принимать комиссия по наградам с согласованием администрации губернатора Камчатского края.
 
Камчатский крайВладимир СолодовКамчаткаРоссияКамчатский край
 
 
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