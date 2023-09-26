https://ria.ru/20230926/myaso-1898818608.html
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир - РИА Новости, 26.09.2023
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир
Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжира согласовали ветеринарный сертификат на экспортируемое из России мясо РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:46
2023-09-26T19:46
2023-09-26T19:47
алжир (провинция)
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжира согласовали ветеринарный сертификат на экспортируемое из России мясо птицы, говорится в сообщении российского регулятора. "Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжирской Народной Демократической Республики согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из России в Алжир мясо и мясное сырье, полученные при убое и переработке птицы", - говорится в сообщении. Электронная версия сертификата будет размещена на официальном сайте Россельхознадзора. Также ведомство обращает внимание, что предприятия по производству и хранению данной продукции, заинтересованные в поставках в Алжир, должны пройти обследование на соответствие алжирским требованиям и быть включенными в реестр экспортеров ИС "Цербер".
https://ria.ru/20230731/myaso-1887372805.html
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алжир (провинция), россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Алжир (провинция), Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир
Россельхознадзор: Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир