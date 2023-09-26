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Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир - РИА Новости, 26.09.2023
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19:46 26.09.2023 (обновлено: 19:47 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/myaso-1898818608.html
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир - РИА Новости, 26.09.2023
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир
Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжира согласовали ветеринарный сертификат на экспортируемое из России мясо РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:46
2023-09-26T19:47
алжир (провинция)
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжира согласовали ветеринарный сертификат на экспортируемое из России мясо птицы, говорится в сообщении российского регулятора. "Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжирской Народной Демократической Республики согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из России в Алжир мясо и мясное сырье, полученные при убое и переработке птицы", - говорится в сообщении. Электронная версия сертификата будет размещена на официальном сайте Россельхознадзора. Также ведомство обращает внимание, что предприятия по производству и хранению данной продукции, заинтересованные в поставках в Алжир, должны пройти обследование на соответствие алжирским требованиям и быть включенными в реестр экспортеров ИС "Цербер".
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алжир (провинция), россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Алжир (провинция), Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир

Россельхознадзор: Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясо птицы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжира согласовали ветеринарный сертификат на экспортируемое из России мясо птицы, говорится в сообщении российского регулятора.
"Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжирской Народной Демократической Республики согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из России в Алжир мясо и мясное сырье, полученные при убое и переработке птицы", - говорится в сообщении.
Электронная версия сертификата будет размещена на официальном сайте Россельхознадзора. Также ведомство обращает внимание, что предприятия по производству и хранению данной продукции, заинтересованные в поставках в Алжир, должны пройти обследование на соответствие алжирским требованиям и быть включенными в реестр экспортеров ИС "Цербер".
Производство птицы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Минсельхоз ожидает рост производства мяса птицы по итогу года
31 июля, 15:02
 
Алжир (провинция)РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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