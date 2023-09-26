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Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября - РИА Новости, 26.09.2023
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01:15 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/moshenniki-1898609029.html
Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября
Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября - РИА Новости, 26.09.2023
Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября
Новые правила Банка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм" резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T01:15
2023-09-26T01:15
центральный банк рф (цб рф)
россия
мошенники
мошенничество
общество
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новые правила Банка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм" резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.С 1 октября банки начнут передавать Центробанку максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. По новым правилам, они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Прежде Центробанк получал лишь сведения о конечном получателе похищенного.Как сомнительные будут отмечены случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках. Другой пример подозрительных действий — оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Кроме этого, банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера."Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое", — комментирует Белавин. При этом для помощи наименее защищенным слоям населения — пенсионерам — нужны механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред, пояснил он.Имеющуюся базу несложно будет дополнить новыми стандартами безопасности, подключить соответствующую аналитику, с тем, чтобы выявлять признаки возможного мошенничества.
https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html
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центральный банк рф (цб рф), россия, мошенники, мошенничество, общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, мошенники, Мошенничество, Общество
Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября

Эксперт Белавин: с 1 октября банки начнут передавать ЦБ данные о мошенниках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новые правила Банка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм" резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.
С 1 октября банки начнут передавать Центробанку максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. По новым правилам, они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Прежде Центробанк получал лишь сведения о конечном получателе похищенного.
Как сомнительные будут отмечены случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках. Другой пример подозрительных действий — оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Кроме этого, банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.
«
"Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое", — комментирует Белавин. При этом для помощи наименее защищенным слоям населения — пенсионерам — нужны механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред, пояснил он.
Имеющуюся базу несложно будет дополнить новыми стандартами безопасности, подключить соответствующую аналитику, с тем, чтобы выявлять признаки возможного мошенничества.
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