https://ria.ru/20230926/moshenniki-1898609029.html

Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября

Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября - РИА Новости, 26.09.2023

Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября

Новые правила Банка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм" резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T01:15

2023-09-26T01:15

2023-09-26T01:15

центральный банк рф (цб рф)

россия

мошенники

мошенничество

общество

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новые правила Банка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм" резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.С 1 октября банки начнут передавать Центробанку максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. По новым правилам, они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Прежде Центробанк получал лишь сведения о конечном получателе похищенного.Как сомнительные будут отмечены случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках. Другой пример подозрительных действий — оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Кроме этого, банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера."Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое", — комментирует Белавин. При этом для помощи наименее защищенным слоям населения — пенсионерам — нужны механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред, пояснил он.Имеющуюся базу несложно будет дополнить новыми стандартами безопасности, подключить соответствующую аналитику, с тем, чтобы выявлять признаки возможного мошенничества.

https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

центральный банк рф (цб рф), россия, мошенники, мошенничество, общество