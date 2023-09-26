https://ria.ru/20230926/mordoviya-1898807662.html
В Мордовии запустили два новых производства
В Мордовии запустили два новых производства - РИА Новости, 26.09.2023
В Мордовии запустили два новых производства
Глава Мордовии Артём Здунов посетил группу компаний "Оптикэнерго", где заработали две новые промышленные площадки, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:47
2023-09-26T18:47
2023-09-26T18:47
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов посетил группу компаний "Оптикэнерго", где заработали две новые промышленные площадки, сообщает пресс-служба главы региона. Оба новых проекта реализованы при поддержке Фонда развития промышленности. "На заводе "ЭМ-Кабель" запущен цех по производству кабелей различных модификаций, большой сегмент здесь занимает импортозамещающая продукция. В частности, это кабели для телекоммуникационного оборудования. Сейчас в связи с санкционной политикой они являются единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания. Продукция хорошо зарекомендовала себя и поставляется в ведущие российские телекоммуникационные компании. На новой площадке будет создано более 50 рабочих мест", - говорится в сообщении. Второй проект реализован на предприятии "ЭМ-Кат", где организовано литейное производство по новой технологии. Ее преимущества - невысокая стоимость литья, высокая точность получаемой продукции, возможность изготовления изделий со сложной пространственной конфигурацией, высокая автоматизация производства, минимальное количество отходов. "Производственные возможности новой площадки позволяют удовлетворить спрос в различных отраслях – это железнодорожный транспорт и подвижной состав метрополитена, автокомпоненты, сельхозтехника, запорная арматура, энергетика и многое другое. Мощности нового цеха - 3 тысячи тонн литья в год. Будет создано около 200 новых рабочих мест (на сегодня уже принято 49 человек)", - отмечается в сообщении. Глава Мордовии высоко оценил значимость запуска новых производственных мощностей в группе компаний "Оптикэнерго". "Самое главное, что выполняются производственные планы и планы по закупке оборудования в это время, когда международная обстановка не всегда благоприятствует. Станки и оборудование большей частью – российского производства, оно ничуть не хуже. Очень важный проект - по литью, работа идет с московским метрополитеном, идут заказы. Но, конечно, нужно будет существенно расширить сотрудничество с КАМАЗом. Главное – что производство развивается, строятся новые цеха, появляются высокооплачиваемые для республики рабочие места, выполняется поручение президента России", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
https://ria.ru/20230922/mashinostroenie-1898123888.html
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артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Республика Мордовия
В Мордовии запустили два новых производства
В Мордовии запустили два новых производства группы компаний "Оптикэнерго"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости.
Глава Мордовии Артём Здунов посетил группу компаний "Оптикэнерго", где заработали две новые промышленные площадки, сообщает пресс-служба
главы региона.
Оба новых проекта реализованы при поддержке Фонда развития промышленности
.
"На заводе "ЭМ-Кабель" запущен цех по производству кабелей различных модификаций, большой сегмент здесь занимает импортозамещающая продукция. В частности, это кабели для телекоммуникационного оборудования. Сейчас в связи с санкционной политикой они являются единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания. Продукция хорошо зарекомендовала себя и поставляется в ведущие российские телекоммуникационные компании. На новой площадке будет создано более 50 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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Второй проект реализован на предприятии "ЭМ-Кат", где организовано литейное производство по новой технологии. Ее преимущества - невысокая стоимость литья, высокая точность получаемой продукции, возможность изготовления изделий со сложной пространственной конфигурацией, высокая автоматизация производства, минимальное количество отходов.
"Производственные возможности новой площадки позволяют удовлетворить спрос в различных отраслях – это железнодорожный транспорт и подвижной состав метрополитена, автокомпоненты, сельхозтехника, запорная арматура, энергетика и многое другое. Мощности нового цеха - 3 тысячи тонн литья в год. Будет создано около 200 новых рабочих мест (на сегодня уже принято 49 человек)", - отмечается в сообщении.
Глава Мордовии высоко оценил значимость запуска новых производственных мощностей в группе компаний "Оптикэнерго". "Самое главное, что выполняются производственные планы и планы по закупке оборудования в это время, когда международная обстановка не всегда благоприятствует. Станки и оборудование большей частью – российского производства, оно ничуть не хуже. Очень важный проект - по литью, работа идет с московским метрополитеном, идут заказы. Но, конечно, нужно будет существенно расширить сотрудничество с КАМАЗом. Главное – что производство развивается, строятся новые цеха, появляются высокооплачиваемые для республики рабочие места, выполняется поручение президента России", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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