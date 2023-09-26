https://ria.ru/20230926/moldavia-1898831110.html

В Молдавии оспорят указ об освобождении Стояногло с поста генпрокурора

В Молдавии оспорят указ об освобождении Стояногло с поста генпрокурора - РИА Новости, 26.09.2023

В Молдавии оспорят указ об освобождении Стояногло с поста генпрокурора

Указ президента Молдавии об освобождении Александра Стояногло с поста генерального прокурора будет обжалован в суде, заявил молдавскому изданию Noi.md адвокат... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T21:18

2023-09-26T21:18

2023-09-26T21:19

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

европейский суд по правам человека (еспч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Указ президента Молдавии об освобождении Александра Стояногло с поста генерального прокурора будет обжалован в суде, заявил молдавскому изданию Noi.md адвокат Василий Гафтон. Президент Молдавии Майя Санду во вторник в соответствии с рекомендациями ЕС подписала указ об освобождении Александра Стояногло от должности генпрокурора, поскольку он подозревается в многочисленных нарушениях закона, сообщила пресс-служба главы государства. "Вместе с коллегами мы изучаем текст этого указа и можем с уверенностью сказать, что в нем есть ряд нарушений административного характера. Позже мы подробно выскажемся на эту тему, но мы обязательно обжалуем указ в суде", - цитирует слова Гафтона издание. По словам адвоката, согласно действующему законодательству, указ может быть оспорен в течение трех дней со дня его издания. Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября 2021 года отстранил Стояногло от должности, до 9 декабря он находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Стояногло обвиняют в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил его отставку. Стояногло опротестовал решение ВСП в суде, окончательный вердикт по этому вопросу пока не вынесен, поэтому Санду подписала указ "в контексте рекомендаций Европейского союза по обеспечению занятости должности генерального прокурора". Сам генпрокурор ранее назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч)