В Молдавии оспорят указ об освобождении Стояногло с поста генпрокурора
В Молдавии адвокаты оспорят указ об освобождении Стояногло с поста генпрокурора
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Указ президента Молдавии об освобождении Александра Стояногло с поста генерального прокурора будет обжалован в суде, заявил молдавскому изданию Noi.md адвокат Василий Гафтон.
Президент Молдавии Майя Санду во вторник в соответствии с рекомендациями ЕС подписала указ об освобождении Александра Стояногло от должности генпрокурора, поскольку он подозревается в многочисленных нарушениях закона, сообщила пресс-служба главы государства.
"Вместе с коллегами мы изучаем текст этого указа и можем с уверенностью сказать, что в нем есть ряд нарушений административного характера. Позже мы подробно выскажемся на эту тему, но мы обязательно обжалуем указ в суде", - цитирует слова Гафтона издание.
По словам адвоката, согласно действующему законодательству, указ может быть оспорен в течение трех дней со дня его издания.
Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября 2021 года отстранил Стояногло от должности, до 9 декабря он находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Стояногло обвиняют в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил его отставку.
Стояногло опротестовал решение ВСП в суде, окончательный вердикт по этому вопросу пока не вынесен, поэтому Санду подписала указ "в контексте рекомендаций Европейского союза по обеспечению занятости должности генерального прокурора". Сам генпрокурор ранее назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.