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Илон Маск считает серьезным кризисом ситуацию с нелегалами в США

Илон Маск считает серьезным кризисом ситуацию с нелегалами в США - РИА Новости, 26.09.2023

Илон Маск считает серьезным кризисом ситуацию с нелегалами в США

Американский предприниматель Илон Маск назвал ситуацию с нелегальными мигрантами, постоянно прибывающими в США, серьезным кризисом. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:34

2023-09-26T12:34

2023-09-26T12:34

в мире

сша

нью-йорк (город)

мексика

илон маск

джо байден

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал ситуацию с нелегальными мигрантами, постоянно прибывающими в США, серьезным кризисом. "Это серьезный кризис", - написал он в своем аккаунте в Х, комментируя сообщение о том, что власти Нью-Йорка потратят миллиард долларов на расселение мигрантов по отелям в ближайшие три года. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявлял, что огромный поток нелегальных мигрантов ведет город к уничтожению. В то же время, власти граничащих с Мексикой республиканских штатов продолжают отправлять все новые партии мигрантов автобусами в демократические штаты, ссылаясь на переполненность собственных территорий потоками беженцев. Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230926/mask-1898627686.html

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сша

нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), мексика, илон маск, джо байден