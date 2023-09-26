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Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике - РИА Новости, 26.09.2023
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06:22 26.09.2023 (обновлено: 06:30 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/makroekonomika-1898619866.html
Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике
Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике - РИА Новости, 26.09.2023
Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике
Китай и Евросоюз договорились укрепить координацию в области макроэкономической политики, вместе противостоять глобальным вызовам, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T06:22
2023-09-26T06:30
китай
пекин
евросоюз
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз договорились укрепить координацию в области макроэкономической политики, вместе противостоять глобальным вызовам, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "Стороны договорились укреплять коммуникацию и координацию в области макроэкономической политики, вместе противостоять глобальным вызовам, таким как изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность, поддерживать стабильность глобальных экономических и финансовых рынков и придавать больше уверенности мировому экономическому росту", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС - КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898618549.html
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китай, пекин, евросоюз
Китай, Пекин, Евросоюз
Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике

Минкоммерции КНР и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз договорились укрепить координацию в области макроэкономической политики, вместе противостоять глобальным вызовам, сообщило во вторник министерство коммерции КНР.
"Стороны договорились укреплять коммуникацию и координацию в области макроэкономической политики, вместе противостоять глобальным вызовам, таким как изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность, поддерживать стабильность глобальных экономических и финансовых рынков и придавать больше уверенности мировому экономическому росту", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пекин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями
05:37
Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС - КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".
 
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