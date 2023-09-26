https://ria.ru/20230926/makroekonomika-1898619866.html

Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике

Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике - РИА Новости, 26.09.2023

Китай и ЕС укрепят координацию по макроэкономической политике

Китай и Евросоюз договорились укрепить координацию в области макроэкономической политики, вместе противостоять глобальным вызовам, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:22

2023-09-26T06:22

2023-09-26T06:30

китай

пекин

евросоюз

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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз договорились укрепить координацию в области макроэкономической политики, вместе противостоять глобальным вызовам, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "Стороны договорились укреплять коммуникацию и координацию в области макроэкономической политики, вместе противостоять глобальным вызовам, таким как изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность, поддерживать стабильность глобальных экономических и финансовых рынков и придавать больше уверенности мировому экономическому росту", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС - КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898618549.html

китай

пекин

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китай, пекин, евросоюз