https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898764440.html

Новую стоматологическую поликлинику для детей открыли в Липецке

Новую стоматологическую поликлинику для детей открыли в Липецке - РИА Новости, 26.09.2023

Новую стоматологическую поликлинику для детей открыли в Липецке

Новую детскую стоматологическую поликлинику открыли в Липецке, на реализацию проекта из областного бюджета было выделено около 85 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:22

2023-09-26T16:22

2023-09-26T16:26

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Новую детскую стоматологическую поликлинику открыли в Липецке, на реализацию проекта из областного бюджета было выделено около 85 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По словам главы региона, проект реализован в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Новая стоматологическая поликлиника заменит старую, которая уже не могла справляться с растущим числом пациентов. В новом здании ежедневно можно будет принимать до 400 детей. В поликлинике есть все необходимое: кабинеты терапевтического, хирургического, пародонтологического, ортодонтического приемов. Кроме того, там обустроены физиотерапевтический кабинет, центральное стерилизационное отделение и зуботехническая лаборатория. Закуплено новое оборудование для рентгенографического и пародонтологического кабинетов. "Очень радует, что у наших детей появилась такая современная, удобная и красивая поликлиника. Современное оборудование, квалифицированные кадры. Нашим медикам тоже нравится", - отметил Артамонов. Он также добавил, что среди врачей поликлиники работают четыре целевика. Все они родились в Липецкой области, получили образование и вернулись работать в Липецк.

https://ria.ru/20230921/medreabilitatsiya-1897804297.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов