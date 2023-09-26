https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898764440.html
Новую стоматологическую поликлинику для детей открыли в Липецке
Новую стоматологическую поликлинику для детей открыли в Липецке - РИА Новости, 26.09.2023
Новую стоматологическую поликлинику для детей открыли в Липецке
Новую детскую стоматологическую поликлинику открыли в Липецке, на реализацию проекта из областного бюджета было выделено около 85 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:22
2023-09-26T16:22
2023-09-26T16:26
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Новую детскую стоматологическую поликлинику открыли в Липецке, на реализацию проекта из областного бюджета было выделено около 85 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По словам главы региона, проект реализован в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Новая стоматологическая поликлиника заменит старую, которая уже не могла справляться с растущим числом пациентов. В новом здании ежедневно можно будет принимать до 400 детей. В поликлинике есть все необходимое: кабинеты терапевтического, хирургического, пародонтологического, ортодонтического приемов. Кроме того, там обустроены физиотерапевтический кабинет, центральное стерилизационное отделение и зуботехническая лаборатория. Закуплено новое оборудование для рентгенографического и пародонтологического кабинетов. "Очень радует, что у наших детей появилась такая современная, удобная и красивая поликлиника. Современное оборудование, квалифицированные кадры. Нашим медикам тоже нравится", - отметил Артамонов. Он также добавил, что среди врачей поликлиники работают четыре целевика. Все они родились в Липецкой области, получили образование и вернулись работать в Липецк.
https://ria.ru/20230921/medreabilitatsiya-1897804297.html
липецк
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РИА Новости
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Новую детскую стоматологическую поликлинику открыли в Липецке, на реализацию проекта из областного бюджета было выделено около 85 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По словам главы региона, проект реализован в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Новая стоматологическая поликлиника заменит старую, которая уже не могла справляться с растущим числом пациентов. В новом здании ежедневно можно будет принимать до 400 детей.
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В поликлинике есть все необходимое: кабинеты терапевтического, хирургического, пародонтологического, ортодонтического приемов. Кроме того, там обустроены физиотерапевтический кабинет, центральное стерилизационное отделение и зуботехническая лаборатория. Закуплено новое оборудование для рентгенографического и пародонтологического кабинетов.
"Очень радует, что у наших детей появилась такая современная, удобная и красивая поликлиника. Современное оборудование, квалифицированные кадры. Нашим медикам тоже нравится", - отметил Артамонов
.
Он также добавил, что среди врачей поликлиники работают четыре целевика. Все они родились в Липецкой области, получили образование и вернулись работать в Липецк.