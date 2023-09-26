https://ria.ru/20230926/kurs-1898763823.html

Официальный курс доллара на среду составил 96,24 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 96,24 рубля - РИА Новости, 26.09.2023

Официальный курс доллара на среду составил 96,24 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,1 копейки, до 13,1504 рубля, доллара - на 9,22 копейки, до 96,2378 рубля, курс евро... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:19

2023-09-26T16:19

2023-09-26T16:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,1 копейки, до 13,1504 рубля, доллара - на 9,22 копейки, до 96,2378 рубля, курс евро снизился на 25,65 копейки, до 101,9888 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа