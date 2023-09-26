https://ria.ru/20230926/kurs-1898763823.html
Официальный курс доллара на среду составил 96,24 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 96,24 рубля - РИА Новости, 26.09.2023
Официальный курс доллара на среду составил 96,24 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,1 копейки, до 13,1504 рубля, доллара - на 9,22 копейки, до 96,2378 рубля, курс евро... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:19
2023-09-26T16:19
2023-09-26T16:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,1 копейки, до 13,1504 рубля, доллара - на 9,22 копейки, до 96,2378 рубля, курс евро снизился на 25,65 копейки, до 101,9888 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на среду составил 96,24 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос на 9,22 копейки, до 96,24 рубля