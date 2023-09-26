https://ria.ru/20230926/kurenkov-1898806389.html
Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию
Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию - РИА Новости, 26.09.2023
Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:42
2023-09-26T18:42
2023-09-26T18:42
россия
александр куренков (мчс)
монголия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227866_0:369:2986:2048_1920x0_80_0_0_63f9999b4cfd9c3a9e8c336bf00b1a15.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию. Завтра министр примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что на повестке вопросы взаимодействия на приграничных территориях, организация совместных тренировок водолазов и специалистов пожарно-спасательного профиля, оказание гуманитарной помощи. Также Куренков проведет ряд рабочих встреч, в том числе с коллегами из государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230908/vsu-1894960162.html
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227866_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1af4720b81588dc165b5962d3d401aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков (мчс), монголия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), Монголия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию
Глава МЧС Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию