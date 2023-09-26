https://ria.ru/20230926/kurenkov-1898806389.html

Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию

Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию - РИА Новости, 26.09.2023

Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:42

2023-09-26T18:42

2023-09-26T18:42

россия

александр куренков (мчс)

монголия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227866_0:369:2986:2048_1920x0_80_0_0_63f9999b4cfd9c3a9e8c336bf00b1a15.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию. Завтра министр примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что на повестке вопросы взаимодействия на приграничных территориях, организация совместных тренировок водолазов и специалистов пожарно-спасательного профиля, оказание гуманитарной помощи. Также Куренков проведет ряд рабочих встреч, в том числе с коллегами из государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230908/vsu-1894960162.html

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр куренков (мчс), монголия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)