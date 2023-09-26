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Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию - РИА Новости, 26.09.2023
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18:42 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kurenkov-1898806389.html
Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию
Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию - РИА Новости, 26.09.2023
Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:42
2023-09-26T18:42
россия
александр куренков (мчс)
монголия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию. Завтра министр примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что на повестке вопросы взаимодействия на приграничных территориях, организация совместных тренировок водолазов и специалистов пожарно-спасательного профиля, оказание гуманитарной помощи. Также Куренков проведет ряд рабочих встреч, в том числе с коллегами из государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230908/vsu-1894960162.html
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россия, александр куренков (мчс), монголия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), Монголия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию

Глава МЧС Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию. Завтра министр примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что на повестке вопросы взаимодействия на приграничных территориях, организация совместных тренировок водолазов и специалистов пожарно-спасательного профиля, оказание гуманитарной помощи.
Также Куренков проведет ряд рабочих встреч, в том числе с коллегами из государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, добавили в ведомстве.
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МонголияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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