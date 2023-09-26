https://ria.ru/20230926/kultura-1898778503.html

Прилепин заявил о необходимости "культурного ополчения"

Прилепин заявил о необходимости "культурного ополчения" - РИА Новости, 26.09.2023

Прилепин заявил о необходимости "культурного ополчения"

Писатель Захар Прилепин заявил, что Нижний Новгород стал столицей "культурного ополчения", созданного в противовес деятелям культуры, которые отмалчиваются и... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:04

2023-09-26T17:04

2023-09-26T17:04

специальная военная операция на украине

новости культуры

нижний новгород

захар прилепин

ситуация в днр и лнр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что Нижний Новгород стал столицей "культурного ополчения", созданного в противовес деятелям культуры, которые отмалчиваются и "держат фигу в кармане" с начала СВО. Раненный при теракте Прилепин впервые с момента трагедии в мае 2023 года принял участие в публичном мероприятии, посетив во вторник церемонию вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Прилепин заявил, что "обязан своим существованием" Никитину, который прислал за ним вертолет в глухую деревню в Борском районе сразу после теракта. Прилепин отметил, что намерен работать в Нижегородской области как по военному, так и по гуманитарному направлению. Он напомнил, что в регионе создан тренировочный центр "Сталь" для подготовки бойцов СВО и несколько именных батальонов. Отдельно он отметил важность создания в Нижнем Новгороде культурного центра "Пешков". "Состояние и поведение нашей культурной общественности и культурной элиты в начале СВО у многих людей, которые поддерживают наше государство и нашего президента, вызвало недоумение. Сами знаете, сколько у нас звезд поразъехалось – музыкантов, артистов, режиссеров. Сколько молчит, сколько держит фигу в кармане, сколько так называемых ждунов... Этот спрут настолько въелся, что непонятно, за какое щупальце тянуть", - сказал журналистам Прилепин. Он рассказал, что ему пришла в голову идея "выстраивать параллельную культурную организацию" и воспитывать "параллельную культурную элиту". "Надо выстроить другую систему. И как когда-то приходило народное ополчение Минина и Пожарского спасать Москву, так и сейчас нужно культурное ополчение. И мы сказали, что сейчас будет столица новой российской многонациональной культуры в Нижнем Новгороде", - заявил Прилепин. По его словам, на призыв откликнулись поэты, музыканты, философы. "Мы проводим литературные, музыкальные, театральные школы, и живописцев будем учить. Мы здесь в Нижнем Новгороде начали работу, в которой нуждается вся страна. И мы этим гордимся", - подчеркнул Прилепин. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230908/patriotizm-1894903442.html

https://ria.ru/20230818/yuta-1890928211.html

https://ria.ru/20230817/svo-1890723239.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, нижний новгород, захар прилепин, ситуация в днр и лнр