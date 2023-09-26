https://ria.ru/20230926/kultura-1898753170.html

В Белоруссии завершились Дни культуры Ростовской области

В Белоруссии завершились Дни культуры Ростовской области - РИА Новости, 26.09.2023

В Белоруссии завершились Дни культуры Ростовской области

Дни культуры Ростовской области завершились в Белоруссии, где на протяжении четырех дней были представлены лучшие спектакли ростовских театров, концертные... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:34

2023-09-26T15:34

2023-09-26T15:34

ростовская область

дмитрий мезенцев

белоруссия

василий шукшин

витебск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Дни культуры Ростовской области завершились в Белоруссии, где на протяжении четырех дней были представлены лучшие спектакли ростовских театров, концертные программы и выставка, сообщает правительство региона. "Накануне, 24 сентября, завершились Дни культуры Ростовской области в Республике Беларусь. В течение четырех дней на ведущих площадках Минска, Слуцка и Витебска были представлены лучшие спектакли донских театров, концертные программы творческих коллективов, выставка, представляющая музеи области, а также промыслы и ремесла Дона", - говорится в сообщении. Торжественное закрытие масштабного события состоялось в большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. Ростовский театр драмы имени Горького представил премьеру этого сезона "Заходите, раз пришли" Василия Шукшина. Праздничную программу продолжил Ростовский академический симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова. Один из лучших дирижеров РФ представил концертную программу, которая включила десятую симфонию Дмитрия Шостаковича, лирическую праздничную поэму Сергея Прокофьева, а также концерт для баяна с оркестром Анатолия Кусякова. "В течение всех дней полные залы зрителей и слушателей встречали донских артистов, представивших свои лучшие программы и постановки. Выставка музеев, ремесел и промыслов Дона пользовалась большой популярностью. В день закрытия ее посетили туристы из Китая", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он добавил, что подписаны 11 соглашений о сотрудничестве между государственными учреждениями культуры Ростовской области и Белоруссии, которые будут способствовать развитию всестороннего сотрудничества, в том числе культурных связей. Во вторник на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев дал высокую оценку ростовской культурной миссии в Белоруссии. "Республика Беларусь с такими ожиданиями готовилась, с такими эмоциями! Ростовчане показали для многих партнёров из других субъектов РФ уровень и пример такого массового, теплого, профессионального представления культурного потенциала региона. Это очень значимо, и в какой-то степени это следование традициям "Славянского базара" в Витебске, который ежегодно приветствует Владимир Владимирович Путин и неизменно открывает Александр Григорьевич Лукашенко", - сказал Мезенцев.

https://ria.ru/20230906/podgotovka-1894591741.html

https://ria.ru/20230925/avtomobili-1898454928.html

белоруссия

витебск

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дмитрий мезенцев, белоруссия, василий шукшин, витебск