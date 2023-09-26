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В Косово задержали двух подозреваемых участников перестрелки на севере края - РИА Новости, 26.09.2023
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19:32 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kosovo-1898816824.html
В Косово задержали двух подозреваемых участников перестрелки на севере края
В Косово задержали двух подозреваемых участников перестрелки на севере края - РИА Новости, 26.09.2023
В Косово задержали двух подозреваемых участников перестрелки на севере края
Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:32
2023-09-26T19:32
в мире
косово
приштина
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила накануне об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений. Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. "Двое подозреваемых задержаны в отеле, а в районе села Баньска обнаружено и изъято несколько транспортных средств и арсенал с оружием… К настоящему времени число задержанных достигло восьми человек", - сообщила косовоалбанская полиция в соцсетях. В сообщении перечисляется обнаруженное оружие: автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, АГС, два пулемета, снайперская винтовка калибра 12,7 миллиметра, миномет калибра 82 миллиметра, 22 автомата АК-47, автоматическая винтовка RPZ, пистолеты, ручные гранаты и боеприпасы, а также бронежилеты. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, приштина, сербия, евросоюз, ак-47
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Евросоюз, АК-47
В Косово задержали двух подозреваемых участников перестрелки на севере края

Полиция в Косово задержала еще двух подозреваемых в перестрелке на севере края

© AP Photo / Dejan SimicevicОфицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края.
Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила накануне об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений.
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Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.
"Двое подозреваемых задержаны в отеле, а в районе села Баньска обнаружено и изъято несколько транспортных средств и арсенал с оружием… К настоящему времени число задержанных достигло восьми человек", - сообщила косовоалбанская полиция в соцсетях.
В сообщении перечисляется обнаруженное оружие: автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, АГС, два пулемета, снайперская винтовка калибра 12,7 миллиметра, миномет калибра 82 миллиметра, 22 автомата АК-47, автоматическая винтовка RPZ, пистолеты, ручные гранаты и боеприпасы, а также бронежилеты.
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МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.
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