В Косово задержали двух подозреваемых участников перестрелки на севере края
Полиция в Косово задержала еще двух подозреваемых в перестрелке на севере края
© AP Photo / Dejan SimicevicОфицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
© AP Photo / Dejan Simicevic
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края.
Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила накануне об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений.
Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.
"Двое подозреваемых задержаны в отеле, а в районе села Баньска обнаружено и изъято несколько транспортных средств и арсенал с оружием… К настоящему времени число задержанных достигло восьми человек", - сообщила косовоалбанская полиция в соцсетях.
В сообщении перечисляется обнаруженное оружие: автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, АГС, два пулемета, снайперская винтовка калибра 12,7 миллиметра, миномет калибра 82 миллиметра, 22 автомата АК-47, автоматическая винтовка RPZ, пистолеты, ручные гранаты и боеприпасы, а также бронежилеты.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.