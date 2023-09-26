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Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции - РИА Новости, 26.09.2023
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09:04 26.09.2023 (обновлено: 10:43 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/konteynerovoz-1898630954.html
Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции
Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции - РИА Новости, 26.09.2023
Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции
Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны в Черном море из-за неполадки в двигателе, сообщил РИА Новости источник в Генеральном... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:04
2023-09-26T10:43
россия
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 26 сен — РИА Новости. Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны в Черном море из-за неполадки в двигателе, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.&quot;Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом России, запросил помощи в 02:30 по местному времени (совпадает с мск) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе&quot;, — уточнил собеседник агентства.По его словам, направленный на помощь буксир береговой охраны добрался до судна к 08:10.Судно отбуксируют на ближайшую ремонтную верфь.
https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html
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россия, турция, в мире
Россия, Турция, В мире
Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции

Российский контейнеровоз Ascalon запросил помощь в Турции из-за неполадок

© AP PhotoТурецкая береговая охрана
Турецкая береговая охрана - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo
Турецкая береговая охрана. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 сен — РИА Новости. Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны в Черном море из-за неполадки в двигателе, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.
«

"Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом России, запросил помощи в 02:30 по местному времени (совпадает с мск) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, направленный на помощь буксир береговой охраны добрался до судна к 08:10.
Судно отбуксируют на ближайшую ремонтную верфь.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину
24 сентября, 22:15
 
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