https://ria.ru/20230926/konteynerovoz-1898630954.html
Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции
Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции - РИА Новости, 26.09.2023
Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции
Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны в Черном море из-за неполадки в двигателе, сообщил РИА Новости источник в Генеральном... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:04
2023-09-26T09:04
2023-09-26T10:43
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СТАМБУЛ, 26 сен — РИА Новости. Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны в Черном море из-за неполадки в двигателе, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции."Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом России, запросил помощи в 02:30 по местному времени (совпадает с мск) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе", — уточнил собеседник агентства.По его словам, направленный на помощь буксир береговой охраны добрался до судна к 08:10.Судно отбуксируют на ближайшую ремонтную верфь.
https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, в мире
Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции
Российский контейнеровоз Ascalon запросил помощь в Турции из-за неполадок
СТАМБУЛ, 26 сен — РИА Новости. Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны в Черном море из-за неполадки в двигателе, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.
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"Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом России, запросил помощи в 02:30 по местному времени (совпадает с мск) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, направленный на помощь буксир береговой охраны добрался до судна к 08:10.
Судно отбуксируют на ближайшую ремонтную верфь.
В Турции сообщили о неполадках у сухогруза, следовавшего на Украину