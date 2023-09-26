https://ria.ru/20230926/konteynerovoz-1898630954.html

Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции

Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции - РИА Новости, 26.09.2023

Источник: российский контейнеровоз запросил помощь в Турции

Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны в Черном море из-за неполадки в двигателе, сообщил РИА Новости источник в Генеральном... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:04

2023-09-26T09:04

2023-09-26T10:43

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турция

в мире

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СТАМБУЛ, 26 сен — РИА Новости. Российский контейнеровоз запросил помощь у турецкой береговой охраны в Черном море из-за неполадки в двигателе, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции."Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом России, запросил помощи в 02:30 по местному времени (совпадает с мск) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе", — уточнил собеседник агентства.По его словам, направленный на помощь буксир береговой охраны добрался до судна к 08:10.Судно отбуксируют на ближайшую ремонтную верфь.

https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, в мире