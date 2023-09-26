https://ria.ru/20230926/kompleks-1898823446.html

Новый комплекс по производству кондитерских изделий открылся на Ставрополье

Новый комплекс по производству кондитерских изделий открылся на Ставрополье - РИА Новости, 26.09.2023

Новый комплекс по производству кондитерских изделий открылся на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в открытии нового комплекса по производству кондитерских изделий в столице региона, сообщает... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:27

2023-09-26T20:27

2023-09-26T20:27

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в открытии нового комплекса по производству кондитерских изделий в столице региона, сообщает прес-служба краевого правительства. Общая стоимость проекта составляет порядка 370 миллионов рублей. Инвестор является резидентом регионального индустриального парка "Ставрополь". Помимо предоставления налоговых преференций ему оказано содействие в части организации транспортной инфраструктуры и подключения к инженерным коммуникациям. Производство будет специализироваться на выпуске мучных кондитерских изделий. Цех способен производить до 2,5 тонны продукции в час. Ее можно будет приобрести на территории края, впоследствии рассматривается возможность выхода на рынок СНГ. "Ставрополье – один из лидеров страны в аграрной сфере. И сегодня нам важно развивать отрасль переработки нашей сельхозпродукции. Эта фабрика – очередной шаг в достижении этой цели. Мы поддерживаем и будем поддерживать такие проекты. Все необходимые инструменты для этого сегодня есть", - приводятся в сообщении слова Владимирова. В пресс-службе напомнили, что задача по наращиванию возможностей перерабатывающей промышленности на Ставрополье была поставлена главой края в послании к региональному парламенту в текущем году. В этой сфере отмечается позитивная динамика: в январе-июле 2023 года в крае произведено продуктов питания на 72 миллиарда рублей. Прирост составил порядка 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе благодаря реализации госпрограммы края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". По данным минэкономразвития края, в этом году планируется реализовать 18 инвестпроектов в сфере переработки. Общая сумма вложений оценивается в 10 миллиардов рублей. Это позволит создать в общей сложности около 900 рабочих мест.

https://ria.ru/20230816/promkompleks-1890508768.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров