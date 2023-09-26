https://ria.ru/20230926/kiberataki-1898833084.html

Кишинев заявил о кибератаках на сайты нескольких госучреждений

Кишинев заявил о кибератаках на сайты нескольких госучреждений - РИА Новости, 26.09.2023

Кишинев заявил о кибератаках на сайты нескольких госучреждений

Власти Молдавии отразили кибератаки на веб-платформы ряда госучреждений, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T21:33

2023-09-26T21:33

2023-09-26T21:33

молдавия

кишинев

майя санду

в мире

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Власти Молдавии отразили кибератаки на веб-платформы ряда госучреждений, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале. "Власти отразили кибератаки, предпринятые против некоторых государственных учреждений в Республике Молдова на фоне активизации запросов типа DDoS, характеризующихся запуском большого количества запросов, как правило из-за границы, направленных на блокировку некоторых серверов", - сообщил Водэ.По его словам, атакам в формате DDoS подверглись веб-платформы Кишиневского международного аэропорта, Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), а также Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики. "Важно уточнить, что речь идет не о кибератаке на критическую инфраструктуру нашей страны. Эта инфраструктура защищена ответственными национальными институтами", - пояснил пресс-секретарь. Администрация президента в августе прошлого года сообщила о взломе сервера электронной посты главы республики. В ноябре был взломан официальный Telegram-канал президента Майи Санду, а также ряда министров и высокопоставленных чиновников. За этим последовали неоднократные атаки на сайты государственных учреждений. Проблему укрепления защиты от кибератак обсуждался на уровне Высшего совета безопасности. Молдавия также запросила помощи у внешних партнеров для борьбы с киберугрозами.

https://ria.ru/20230926/raketa-1898821223.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, майя санду, в мире