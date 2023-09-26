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Швеция и Дания допустили диверсию США на "Северных потоках", считает Херш - РИА Новости, 26.09.2023
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15:32 26.09.2023 (обновлено: 15:58 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/khersh-1898750909.html
Швеция и Дания допустили диверсию США на "Северных потоках", считает Херш
Швеция и Дания допустили диверсию США на "Северных потоках", считает Херш - РИА Новости, 26.09.2023
Швеция и Дания допустили диверсию США на "Северных потоках", считает Херш
Власти Швеции и Дании, до сих пор утверждающие, что не знали о подрыве в их водах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", закрывали глаза на... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:32
2023-09-26T15:58
в мире
швеция
дания
сша
сеймур херш
джо байден
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Швеции и Дании, до сих пор утверждающие, что не знали о подрыве в их водах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", закрывали глаза на действия США и Норвегии, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Высокопоставленные чиновники Швеции и Дании, которые по-прежнему утверждают, что они понятия не имели о том, что происходит в их общих территориальных водах, закрывали глаза на деятельность американских и норвежских оперативников", - пишет Херш в материале, опубликованном на платформе Substack. Он отмечает, что американскую команду водолазов и вспомогательный персонал на корабле миссии - норвежском тральщике - было бы трудно спрятать, пока водолазы выполняли свою работу. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20230926/bayden-1898749044.html
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в мире, швеция, дания, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2
В мире, Швеция, Дания, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2
Швеция и Дания допустили диверсию США на "Северных потоках", считает Херш

Херш: Швеция и Дания закрыли глаза на диверсию США и Норвегии "Северных потоков"

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Швеции и Дании, до сих пор утверждающие, что не знали о подрыве в их водах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", закрывали глаза на действия США и Норвегии, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Высокопоставленные чиновники Швеции и Дании, которые по-прежнему утверждают, что они понятия не имели о том, что происходит в их общих территориальных водах, закрывали глаза на деятельность американских и норвежских оперативников", - пишет Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Херш раскрыл детали о причастности США к подрыву "Северных потоков"
15:28
Он отмечает, что американскую команду водолазов и вспомогательный персонал на корабле миссии - норвежском тральщике - было бы трудно спрятать, пока водолазы выполняли свою работу.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Херш рассказал о реакции в ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам"
15:00
 
В миреШвецияДанияСШАСеймур ХершДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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