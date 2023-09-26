https://ria.ru/20230926/khersh-1898750909.html

Швеция и Дания допустили диверсию США на "Северных потоках", считает Херш

Швеция и Дания допустили диверсию США на "Северных потоках", считает Херш - РИА Новости, 26.09.2023

Швеция и Дания допустили диверсию США на "Северных потоках", считает Херш

Власти Швеции и Дании, до сих пор утверждающие, что не знали о подрыве в их водах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", закрывали глаза на... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:32

2023-09-26T15:32

2023-09-26T15:58

в мире

швеция

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северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Швеции и Дании, до сих пор утверждающие, что не знали о подрыве в их водах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", закрывали глаза на действия США и Норвегии, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Высокопоставленные чиновники Швеции и Дании, которые по-прежнему утверждают, что они понятия не имели о том, что происходит в их общих территориальных водах, закрывали глаза на деятельность американских и норвежских оперативников", - пишет Херш в материале, опубликованном на платформе Substack. Он отмечает, что американскую команду водолазов и вспомогательный персонал на корабле миссии - норвежском тральщике - было бы трудно спрятать, пока водолазы выполняли свою работу. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230926/bayden-1898749044.html

https://ria.ru/20230926/podryv-1898740475.html

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в мире, швеция, дания, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2