https://ria.ru/20230926/kanada-1898836295.html
"Козел отпущения". МИД прокомментировал отставку спикера парламента Канады
"Козел отпущения". МИД прокомментировал отставку спикера парламента Канады - РИА Новости, 26.09.2023
"Козел отпущения". МИД прокомментировал отставку спикера парламента Канады
Из спикера палаты общин Канады Энтони Рота в скандале с выступлением в парламенте эсэсовца сделали козла отпущения, чтобы вывести из-под удара премьер-министра... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T22:02
2023-09-26T22:02
2023-09-26T22:02
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джастин трюдо
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мария захарова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Из спикера палаты общин Канады Энтони Рота в скандале с выступлением в парламенте эсэсовца сделали козла отпущения, чтобы вывести из-под удара премьер-министра Джастина Трюдо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Рота во вторник объявил, что уходит в отставку после чествования в канадском парламенте престарелого украинца-эсэсовца. "Из Рота сделали "козла отпущения", выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА (запрещенная в России террористическая организация – ред.). За нацистские лозунги "Слава Украине", которыми встречали Зеленского, никто не извинился", – написала Захарова.По ее словам, "такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль". В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола именно премьера, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает". Однако вскоре после этого заявления премьер сделал как раз то, что Пуальевр назвал обычным для Трюдо: не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться, а приветствовал покаянное заявление Роты. По словам Трюдо, "ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании". Зеленский же спустя четыре дня до сих пор никак не прокомментировал эту ситуацию.
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в мире, канада, россия, джастин трюдо, владимир зеленский, мария захарова, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
В мире, Канада, Россия, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
"Козел отпущения". МИД прокомментировал отставку спикера парламента Канады
Захарова: спикер парламента Канады стал козлом отпущения в скандале с эсэсовцем
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Из спикера палаты общин Канады Энтони Рота в скандале с выступлением в парламенте эсэсовца сделали козла отпущения, чтобы вывести из-под удара премьер-министра Джастина Трюдо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
Рота во вторник объявил, что уходит в отставку после чествования в канадском парламенте престарелого украинца-эсэсовца.
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
"Из Рота сделали "козла отпущения", выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН
-УПА
(запрещенная в России террористическая организация – ред.). За нацистские лозунги "Слава Украине", которыми встречали Зеленского
, никто не извинился", – написала Захарова.
По ее словам, "такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль".
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола именно премьера, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".
Однако вскоре после этого заявления премьер сделал как раз то, что Пуальевр назвал обычным для Трюдо: не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться, а приветствовал покаянное заявление Роты. По словам Трюдо, "ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании". Зеленский же спустя четыре дня до сих пор никак не прокомментировал эту ситуацию.
В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС