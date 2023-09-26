https://ria.ru/20230926/kanada-1898796892.html

Миронов предложил пригласить посла Канады в Госдуму

Миронов предложил пригласить посла Канады в Госдуму - РИА Новости, 26.09.2023

Миронов предложил пригласить посла Канады в Госдуму

Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил пригласить посла Канады в РФ в Госдуму для встречи с жертвами нацистов на фоне... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:58

2023-09-26T17:58

2023-09-26T17:59

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил пригласить посла Канады в РФ в Госдуму для встречи с жертвами нацистов на фоне чествования в канадском парламенте ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки. "Предлагаю пригласить посла этой страны в Государственную думу на встречу с жертвами нацистов, причем как 40-х годов, так и нашего времени. Откажется – пусть вызывают в МИД и вручают вместе с дипломатической нотой материалы, описывающие преступления нацистов и их современных последователей. Ну и не мешало бы разместить соответствующую наглядную информацию напротив посольства Канады в Москве", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. По словам Миронова, существует две причины такого поведения: русофобия и провалы в исторической памяти. Он считает, что первое традиционно характерно для канадского истеблишмента, который осознанно проводит антироссийскую политику, а второе – для современных политиков вроде премьера Джастина Трюдо, который вряд ли себе представляет, чем занимались СС и "борцы за независимость" Украины в годы Второй мировой войны. "Канада, как, кстати, и США, давно стала излюбленным пристанищем для бандеровцев и прочих нацистских недобитков. Но, желая угодить укрофюреру Зеленскому, власти страны перегнули палку и вляпались в дипломатический скандал. Да такой, что даже в ООН отреагировали и прямым текстом сказали, что чествование бывших эсесовцев – это за гранью", - написал Миронов. Постпред РФ при ООН в Женеве ранее назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.

https://ria.ru/20230926/natsist-1898673507.html

https://ria.ru/20230926/rogov-1898696872.html

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россия, канада, сергей миронов, владимир зеленский, джастин трюдо, украина, госдума рф, оон