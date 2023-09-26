https://ria.ru/20230926/kanada-1898760234.html

Володин потребовал привлечь парламент Канады к уголовной ответственности

Володин потребовал привлечь парламент Канады к уголовной ответственности - РИА Новости, 26.09.2023

Володин потребовал привлечь парламент Канады к уголовной ответственности

То, что совершил Владимир Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, и действия самого канадского парламента, должны подлежать уголовной... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:08

2023-09-26T16:08

2023-09-26T16:15

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. То, что совершил Владимир Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, и действия самого канадского парламента, должны подлежать уголовной ответственности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты приняли на пленарном заседании во вторник заявление в связи с поощрением властями Канады укронацизма и неофашизма. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС. "То, что совершил Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, должно подпасть под уголовное наказание. И его покровители за океаном должны эти уголовные дела возбудить... В Великой Отечественной войне 27 млн погибли, а сегодня те, кто их истязал, те, кто глумился, те, кто расстреливал, оказываются в президиумах и им отдают почести. Поэтому давайте не только жестко осудим сам по себе поступок, но и потребуем, чтоб привлекли к ответственности", - приводятся его слова на сайте Госдумы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота. Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.

https://ria.ru/20230925/skandal-1898604553.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, россия, госдума рф, вячеслав володин, украина, владимир зеленский