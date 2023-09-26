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Володин потребовал привлечь парламент Канады к уголовной ответственности - РИА Новости, 26.09.2023
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16:08 26.09.2023 (обновлено: 16:15 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/kanada-1898760234.html
Володин потребовал привлечь парламент Канады к уголовной ответственности
Володин потребовал привлечь парламент Канады к уголовной ответственности - РИА Новости, 26.09.2023
Володин потребовал привлечь парламент Канады к уголовной ответственности
То, что совершил Владимир Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, и действия самого канадского парламента, должны подлежать уголовной... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:08
2023-09-26T16:15
в мире
канада
россия
госдума рф
вячеслав володин
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. То, что совершил Владимир Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, и действия самого канадского парламента, должны подлежать уголовной ответственности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты приняли на пленарном заседании во вторник заявление в связи с поощрением властями Канады укронацизма и неофашизма. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС. "То, что совершил Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, должно подпасть под уголовное наказание. И его покровители за океаном должны эти уголовные дела возбудить... В Великой Отечественной войне 27 млн погибли, а сегодня те, кто их истязал, те, кто глумился, те, кто расстреливал, оказываются в президиумах и им отдают почести. Поэтому давайте не только жестко осудим сам по себе поступок, но и потребуем, чтоб привлекли к ответственности", - приводятся его слова на сайте Госдумы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота. Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.
https://ria.ru/20230925/skandal-1898604553.html
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в мире, канада, россия, госдума рф, вячеслав володин, украина, владимир зеленский
В мире, Канада, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Украина, Владимир Зеленский
Володин потребовал привлечь парламент Канады к уголовной ответственности

Володин: действия парламента Канады и самого Зеленского подлежат ответственности

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. То, что совершил Владимир Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, и действия самого канадского парламента, должны подлежать уголовной ответственности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты приняли на пленарном заседании во вторник заявление в связи с поощрением властями Канады укронацизма и неофашизма. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС.
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"То, что совершил Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, должно подпасть под уголовное наказание. И его покровители за океаном должны эти уголовные дела возбудить... В Великой Отечественной войне 27 млн погибли, а сегодня те, кто их истязал, те, кто глумился, те, кто расстреливал, оказываются в президиумах и им отдают почести. Поэтому давайте не только жестко осудим сам по себе поступок, но и потребуем, чтоб привлекли к ответственности", - приводятся его слова на сайте Госдумы.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.
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В миреКанадаРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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