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Социолога Кагарлицкого* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 26.09.2023
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10:38 26.09.2023 (обновлено: 11:02 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/kagarlitskiy-1898648802.html
Социолога Кагарлицкого* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Социолога Кагарлицкого* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 26.09.2023
Социолога Кагарлицкого* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей социолога Бориса Кагарлицкого* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях, передает РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:38
2023-09-26T11:02
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей социолога Бориса Кагарлицкого* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Кагарлицкого Бориса Юльевича* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья Марина Арсеньева. Из озвученных материалов в суде стало известно, что поводом для составления административного протокола стали публикации в его личном Telegram-канале без указания статуса иностранного агента.Кроме того, Кагарлицкий* проходит по уголовному делу об оправдании терроризма и сейчас заключен в СИЗО решением сыктывкарского суда. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, а в августе он пополнил перечень террористов и экстремистов. В конце июля президент России Владимир Путин, комментируя задержание Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, сообщил, что не знает, кто они, при этом отметив, что сейчас идет не 1937 год, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта и "определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть".* Признан иностранным агентом
https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Социолога Кагарлицкого* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Социолога Кагарлицкого оштрафовали на 40 тыс руб за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБорис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Борис Кагарлицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей социолога Бориса Кагарлицкого* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать Кагарлицкого Бориса Юльевича* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья Марина Арсеньева.
Из озвученных материалов в суде стало известно, что поводом для составления административного протокола стали публикации в его личном Telegram-канале без указания статуса иностранного агента.
Кроме того, Кагарлицкий* проходит по уголовному делу об оправдании терроризма и сейчас заключен в СИЗО решением сыктывкарского суда.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, а в августе он пополнил перечень террористов и экстремистов.
В конце июля президент России Владимир Путин, комментируя задержание Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, сообщил, что не знает, кто они, при этом отметив, что сейчас идет не 1937 год, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта и "определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть".
* Признан иностранным агентом
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