https://ria.ru/20230926/kagarlitskiy-1898648802.html

Социолога Кагарлицкого* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Социолога Кагарлицкого* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 26.09.2023

Социолога Кагарлицкого* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей социолога Бориса Кагарлицкого* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях, передает РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:38

2023-09-26T10:38

2023-09-26T11:02

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тысяч рублей социолога Бориса Кагарлицкого* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Кагарлицкого Бориса Юльевича* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья Марина Арсеньева. Из озвученных материалов в суде стало известно, что поводом для составления административного протокола стали публикации в его личном Telegram-канале без указания статуса иностранного агента.Кроме того, Кагарлицкий* проходит по уголовному делу об оправдании терроризма и сейчас заключен в СИЗО решением сыктывкарского суда. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, а в августе он пополнил перечень террористов и экстремистов. В конце июля президент России Владимир Путин, комментируя задержание Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, сообщил, что не знает, кто они, при этом отметив, что сейчас идет не 1937 год, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта и "определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть".* Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва