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Бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья
Бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья - РИА Новости, 26.09.2023
Бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья
Десять тонн гуманитарного груза доставили участникам спецоперации из Ставропольского края в зону боевых действий, сообщает глава региона Владимир Владимиров в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:41
2023-09-26T20:41
2023-09-26T20:41
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ПЯТИГОРСК, 26 сен – РИА Новости. Десять тонн гуманитарного груза доставили участникам спецоперации из Ставропольского края в зону боевых действий, сообщает глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Бойцам на передовую отправили 10 тонн груза от Ставропольского края. Передали 450 сезонных комплектов обмундирования, снаряжение и военно-технические средства: тепловизионные прицелы, квадрокоптеры и системы сброса для них", – информирует Владимиров. Отмечается, что в гуманитарный конвой также положили тёплые вещи.
https://ria.ru/20230925/pole-1898452466.html
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ставропольский край, владимир владимиров, общество
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Общество
Бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья
Владимиров: бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья