https://ria.ru/20230926/gumpomosch-1898825192.html

Бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья

Бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья - РИА Новости, 26.09.2023

Бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья

Десять тонн гуманитарного груза доставили участникам спецоперации из Ставропольского края в зону боевых действий, сообщает глава региона Владимир Владимиров в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:41

2023-09-26T20:41

2023-09-26T20:41

надежные люди

ставропольский край

владимир владимиров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 сен – РИА Новости. Десять тонн гуманитарного груза доставили участникам спецоперации из Ставропольского края в зону боевых действий, сообщает глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Бойцам на передовую отправили 10 тонн груза от Ставропольского края. Передали 450 сезонных комплектов обмундирования, снаряжение и военно-технические средства: тепловизионные прицелы, квадрокоптеры и системы сброса для них", – информирует Владимиров. Отмечается, что в гуманитарный конвой также положили тёплые вещи.

https://ria.ru/20230925/pole-1898452466.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров, общество