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В Грузии разрешили "Азимут" и "Red Wings" увеличить число полетов в страну - РИА Новости, 26.09.2023
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12:47 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/gruziya-1898695788.html
В Грузии разрешили "Азимут" и "Red Wings" увеличить число полетов в страну
В Грузии разрешили "Азимут" и "Red Wings" увеличить число полетов в страну - РИА Новости, 26.09.2023
В Грузии разрешили "Азимут" и "Red Wings" увеличить число полетов в страну
Агентство гражданской авиации Грузии разрешило российским авиакомпаниям "Азимут" и Red Wings увеличить частоту полетов в страну, сказано в заявлении ведомства. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:47
2023-09-26T12:47
экономика
грузия
тбилиси
минеральные воды
владимир путин
в мире
авиасообщение
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ТБИЛИСИ, 26 сен - РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии разрешило российским авиакомпаниям "Азимут" и Red Wings увеличить частоту полетов в страну, сказано в заявлении ведомства. "Согласно представленному в агентство заявлению, Azimuth Airlines с 14 по 28 октября включительно планирует осуществлять многоразовые чартерные рейсы по направлению Минеральные Воды - Тбилиси - Минеральные Воды (один раз в неделю), с 11 по 28 октября по маршруту Сочи - Тбилиси - Сочи (два раза в неделю), с 9 по 26 октября по маршруту Москва - Батуми - Москва (два раза в неделю). Агентство гражданской авиации выдало разрешение на оперирование по данным направлениям, так как авиакомпания Azimuth Airlines не находится в черном списке Евросоюза", - сказано в заявлении. Агентство отмечает, что с начала сезона зимней навигации (с 29 октября) также стартуют рейсы авиакомпании Red Wings из "Жуковского" в Тбилиси. Они будут выполняться пять раз в неделю. "Полеты между Грузией и Россией осуществляются и будут осуществляться только теми авиакомпаниями, которые не находятся в черном списке Евросоюза. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, техническая поддержка которых прекращена авиапроизводителями…", - отмечает ведомство. Президент РФ Владимир Путин в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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экономика, грузия, тбилиси, минеральные воды, владимир путин, в мире, авиасообщение
Экономика, Грузия, Тбилиси, Минеральные Воды, Владимир Путин, В мире, Авиасообщение
В Грузии разрешили "Азимут" и "Red Wings" увеличить число полетов в страну

В Грузии разрешили компаниям "Азимут" и "Red Wings" увеличить число полетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings в небе
Самолет авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 сен - РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии разрешило российским авиакомпаниям "Азимут" и Red Wings увеличить частоту полетов в страну, сказано в заявлении ведомства.
"Согласно представленному в агентство заявлению, Azimuth Airlines с 14 по 28 октября включительно планирует осуществлять многоразовые чартерные рейсы по направлению Минеральные Воды - Тбилиси - Минеральные Воды (один раз в неделю), с 11 по 28 октября по маршруту Сочи - Тбилиси - Сочи (два раза в неделю), с 9 по 26 октября по маршруту Москва - Батуми - Москва (два раза в неделю). Агентство гражданской авиации выдало разрешение на оперирование по данным направлениям, так как авиакомпания Azimuth Airlines не находится в черном списке Евросоюза", - сказано в заявлении.
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Агентство отмечает, что с начала сезона зимней навигации (с 29 октября) также стартуют рейсы авиакомпании Red Wings из "Жуковского" в Тбилиси. Они будут выполняться пять раз в неделю.
"Полеты между Грузией и Россией осуществляются и будут осуществляться только теми авиакомпаниями, которые не находятся в черном списке Евросоюза. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, техническая поддержка которых прекращена авиапроизводителями…", - отмечает ведомство.
Президент РФ Владимир Путин в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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