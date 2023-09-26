https://ria.ru/20230926/gosduma-1898750117.html
В Госдуме готовы к общению с парламентариями с антифашистскими взглядами
В Госдуме готовы к общению с парламентариями с антифашистскими взглядами - РИА Новости, 26.09.2023
В Госдуме готовы к общению с парламентариями с антифашистскими взглядами
Депутаты Госдумы готовы к конструктивному взаимодействию с "коллегами-парламентариями", разделяющими антифашистские взгляды, сообщается в тексте заявления,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:31
2023-09-26T15:31
2023-09-26T15:43
госдума рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы к конструктивному взаимодействию с "коллегами-парламентариями", разделяющими антифашистские взгляды, сообщается в тексте заявления, принятом Думой.Депутаты приняли на пленарном заседании во вторник заявление в связи с поощрением властями Канады укронацизма и неофашизма. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС."Депутаты Государственной Думы заявляют о том, что готовы к конструктивному взаимодействию со всеми коллегами-парламентариями, кто разделяет наши антифашистские взгляды и убеждения, кто готов вместе в нами со всей решимостью противостоять подобным попыткам героизации укронацистов и других нацистов всех мастей и их приспешников, бороться с насаждением вражды между народами, расизма, неофашизма, русофобии и других античеловеческих фобий, а также выступать за распространение исторической правды и памяти о героях Второй мировой войны, ценой своей жизни отвоевавших наше право жить, любить, работать, растить детей и быть счастливыми", - говорится в тексте заявления, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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госдума рф, владимир зеленский
Госдума РФ, Владимир Зеленский
В Госдуме готовы к общению с парламентариями с антифашистскими взглядами
В Госдуме будут взаимодействовать с парламентариями с антифашистскими взглядами
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы к конструктивному взаимодействию с "коллегами-парламентариями", разделяющими антифашистские взгляды, сообщается в тексте заявления, принятом Думой.
Депутаты приняли на пленарном заседании во вторник заявление в связи с поощрением властями Канады укронацизма и неофашизма. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского
22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС.
"Депутаты Государственной Думы заявляют о том, что готовы к конструктивному взаимодействию со всеми коллегами-парламентариями, кто разделяет наши антифашистские взгляды и убеждения, кто готов вместе в нами со всей решимостью противостоять подобным попыткам героизации укронацистов и других нацистов всех мастей и их приспешников, бороться с насаждением вражды между народами, расизма, неофашизма, русофобии и других античеловеческих фобий, а также выступать за распространение исторической правды и памяти о героях Второй мировой войны, ценой своей жизни отвоевавших наше право жить, любить, работать, растить детей и быть счастливыми", - говорится в тексте заявления, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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