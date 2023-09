https://ria.ru/20230926/godovschina-1898609300.html

Годовщина подрыва "Северных потоков": Запад отказывается от расследования

26.09.2023

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" – произошли осенью 2022 года, спустя год страны Запада по-прежнему отказываются от открытого расследования, в СМИ появляются различные версии, которые противоречат друг другу, а в России уверены, что за подрывом стоит "мощное государство" и призывают к гласности. О падении давления в газопроводе сообщил оператор Nord Stream AG 26 сентября 2022 года. В компании уточнили, что разрушения на нитках газопровода носят беспрецедентный характер, а сроки восстановления работоспособности "потоков" невозможно оценить. Первая реакцияЕвропейские страны назвали произошедшее саботажем. Премьер Польши Матеуш Моравецкий уже на следующий день после взрывов заявил, что к взрывам может быть причастна Москва, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что с угрозами в адрес "Северных потоков" еще в начале февраля 2022 года выступал президент США Джо Байден. Официальный представитель МИД Мария Захарова 28 сентября опубликовала видеозапись, на которой американский лидер обещает "покончить с "Северными потоками" в случае вторжения России на Украину. "Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединённые Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трёх линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Госдеп США, в свою очередь, опровергал сообщения о причастности Вашингтона к инцидентам с газопроводами. Президент России Владимир Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актами международного терроризма, отметив, что ответственность за взрывы лежит на англосаксах, которым "уже мало санкций, они перешли к диверсиям", уничтожая общеевропейскую энергетическую инфраструктуру. Версия ХершаВ феврале 2022 года известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Из материала Херша следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии, а приказ начать операцию отдал глава ЦРУ Уильям Бернс. Спустя несколько дней после выхода расследования Сеймура Херша анонимный участник учений НАТО Baltops-22 написал письмо американскому журналисту Джону Дугану. В нем утверждается, что отправитель видел, как на место учений 15 июня прошлого года вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. При себе у прибывших было не характерное для военных профессиональное оборудование для глубоководных погружений. Затем они провели беседу с вице-адмиралом, после чего вышли в море и отсутствовали в общей сложности шесть часов. Обвинения РоссииВ марте немецкое онлайн-издание T-online, ранее не занимавшееся серьезными расследованиями, заявило о "российском следе" во взрывах на "Северных потоках", сообщив, что в районе взрывов газопроводов "Северный поток" за четыре дня до инцидента якобы находился российский военный корабль SS-750, на борту которого якобы могло находиться оборудование, в частности, мини-подлодка для осуществления специальных операций на морском дне. Мария Захарова назвала подобные публикации в СМИ Дании, Германии и Швеции вбросами и обратила внимание, что все время, прошедшее со времени взрывов на "Северных потоках", датские спецслужбы "дружно молчали" о том, что у них якобы есть спутниковые снимки с российским кораблем. Захарова опровергла "домыслы натовских партнеров", отметив, что силы Балтийского флота не могли находиться в районе предполагаемого совершения террористического акта на линии магистрального газопровода "Северный поток 2". Официальный представитель МИД напомнила, что место подрыва находится в исключительной экономической зоне Дании, "где по определению исключена какая-либо деятельность сил Балтийского флота в соответствии с требованием Конвенции ООН по морскому праву". Совместное расследованиеЧерез месяц после расследования Херша свои материалы по поводу вероятных исполнителей терактов синхронно опубликовали американская The New York Times, немецкая Die Zeit и британская газета Times. По данным The New York Times, которая ссылалась на данные американских чиновников, диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В германском издании были дополнительные подробности, включая судно, с которого совершался подрыв. Речь шла о яхте, которую арендовали у компании, базирующейся в Польше. Предполагается, что фирма принадлежит двум украинцам. По версии следствия, диверсию осуществила команда из шести человек. Британская газета Times заявила, что европейским разведкам известно имя "частного спонсора" диверсий. Его личность не раскрывается спецслужбами, но речь идет о состоятельном украинце, который якобы не связан с президентом Владимиром Зеленским и его правительством. Спустя несколько дней немецкое издание Spiegel сообщило, что для подрыва использовали яхту "Андромеда" (Andromeda), а другое немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. В конце мая издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что на яхте "Андромеда" были найдены остатки взрывчатого вещества октогена, пригодного для использования под водой. Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках". По словам президента, "взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями". Российская сторона призывала к учреждению международной комиссии по расследованию подрывов "Северных потоков". Такие призывы появились на фоне сомнений Москвы в том, что расследование европейских стран будет объективным. Так, глава МИД России Сергей Лавров усомнился, что страны, которые занимаются расследованием терактов на "Северных потоках", предадут гласности свои находки, потому что не смогут "преодолеть приказ старшего товарища". При этом, по словам Дмитрия Пескова, все призывы России расследовать теракты на "Северных потоках" остаются без ответа со стороны Западных стран. "Как в песок уходят, и не слышно никаких колебаний", - подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что вряд ли "за терактом такого масштаба стоял некий Доктор Зло, скорее всего - мощное государство". Текущая обстановка26 сентября в годовщину подрывов ниток газопроводов Россия инициировала заседание в СБ ООН. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал, что Россия будет "продолжать выводить западников на чистую воду". Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия продолжит настаивать на проведении максимально прозрачного расследования подрыва газопроводов, а посол России в Дании Владимир Барбин уточнил, что расследование диверсии необходимо, чтобы предотвратить новые атаки на объекты критической инфраструктуры. Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Москва намерена "довести до конца расследование теракта на "Северных потоках". Кроме того, в МИД РФ пообещали приложить все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того "чтобы правда стала достоянием общественности".

