Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках"
Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о подготовке терактов на "Северных потоках"
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе подготовки терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале на платформе Substack.
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"Некоторые сотрудники ЦРУ считали, что немецкий лидер тогда и сейчас был полностью осведомлен о секретном планировании уничтожения трубопроводов", - пишет Херш.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.