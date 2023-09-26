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Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2023
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15:33 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/gazoprovody-1898751170.html
Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках"
Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2023
Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках"
Некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе подготовки терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2",... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:33
2023-09-26T15:33
в мире
северный поток
северный поток — 2
сеймур херш
олаф шольц
джо байден
сша
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе подготовки терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале на платформе Substack."Некоторые сотрудники ЦРУ считали, что немецкий лидер тогда и сейчас был полностью осведомлен о секретном планировании уничтожения трубопроводов", - пишет Херш.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html
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в мире, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, олаф шольц, джо байден, сша, авария на "северных потоках"
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, Олаф Шольц, Джо Байден, США, Авария на "Северных потоках"
Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках"

Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о подготовке терактов на "Северных потоках"

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе подготовки терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале на платформе Substack.
«
"Некоторые сотрудники ЦРУ считали, что немецкий лидер тогда и сейчас был полностью осведомлен о секретном планировании уничтожения трубопроводов", - пишет Херш.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Скрытые детали. К чему привели расследования теракта на "Северных потоках"
08:00
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Теракты на "Северных потоках" (2022)
02:00
 
В миреСеверный потокСеверный поток — 2Сеймур ХершОлаф ШольцДжо БайденСШААвария на "Северных потоках"
 
 
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