https://ria.ru/20230926/gazoprovody-1898751170.html

Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках"

Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2023

Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о планах терактов на "Северных потоках"

Некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе подготовки терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2",... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:33

2023-09-26T15:33

2023-09-26T15:33

в мире

северный поток

северный поток — 2

сеймур херш

олаф шольц

джо байден

сша

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе подготовки терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале на платформе Substack."Некоторые сотрудники ЦРУ считали, что немецкий лидер тогда и сейчас был полностью осведомлен о секретном планировании уничтожения трубопроводов", - пишет Херш.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, олаф шольц, джо байден, сша, авария на "северных потоках"