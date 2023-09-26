https://ria.ru/20230926/gagauziya-1898794250.html

Гагаузия попросила включить в Минфин Молдавии своего представителя

Гагаузия попросила включить в Минфин Молдавии своего представителя - РИА Новости, 26.09.2023

Гагаузия попросила включить в Минфин Молдавии своего представителя

Власти Гагаузской автономии Молдавии обратились к министру финансов республики с предложением включить в состав коллегии и рабочей комиссии ведомства... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:55

2023-09-26T17:55

2023-09-26T17:55

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

таможенный союз

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865882690_0:112:2272:1390_1920x0_80_0_0_9eeca1fd1ab6976aae1c8367047577b6.jpg

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Власти Гагаузской автономии Молдавии обратились к министру финансов республики с предложением включить в состав коллегии и рабочей комиссии ведомства представителя региона, сообщили в пресс-службе местного парламента. Обращение к главе минфина Молдавии Веронике Сирецяну подписали башкан (руководитель) Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания Гагаузии (НСГ - местного парламента) Дмитрий Константинов. "Во исполнение статьи 19 закона "Об особом правовом статусе Гагаузии" просим рассмотреть возможность включения начальника Главного управления финансов Гагаузии г-жи А.П. Пеевой в состав коллегии министерства финансов РМ и представителя Гагаузии в состав рабочей комиссии министерства финансов РМ по разработке проекта бюджета Республики Молдова на 2024 год", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Народного собрания Гагаузии. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Парламент Гагаузии больше месяца не мог утвердить представленный Гуцул список кандидатов регионального правительства. После нескольких попыток вернуться к голосованию Гуцул пошла на компромисс и обновила список своей команды. Депутаты на специальном заседании 20 сентября утвердили предложенный Гуцул состав правительства. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, таможенный союз, майя санду