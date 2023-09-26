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Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен - РИА Новости, 26.09.2023
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12:02 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898680767.html
Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен
Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен - РИА Новости, 26.09.2023
Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен
Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера проходят на унизительных условиях, это провал французской дипломатии, заявила лидер фракции крайне правой партии... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:02
2023-09-26T12:02
в мире
нигер
франция
марин ле пен
африка
эммануэль макрон
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера проходят на унизительных условиях, это провал французской дипломатии, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter. "Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик. Ле Пен отметила, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, у президента Эммануэля Макрона "не было выбора". "Он ошибся в анализе ситуации, думая, что власть хунты была более хрупкой, чем оказалась на самом деле, и что ЭКОВАС вмешается. Его прижали к стене, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - отметила она. В воскресенье Макрон объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения Базума. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
https://ria.ru/20230830/makron-1893148989.html
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в мире, нигер, франция, марин ле пен, африка, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Марин Ле Пен, Африка, Эммануэль Макрон, Переворот в Нигере — 2023
Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен

Ле Пен: войска Франции выводят из Африки на унизительных условиях

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера проходят на унизительных условиях, это провал французской дипломатии, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
«
"Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик.
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Ле Пен отметила, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, у президента Эммануэля Макрона "не было выбора".
«
"Он ошибся в анализе ситуации, думая, что власть хунты была более хрупкой, чем оказалась на самом деле, и что ЭКОВАС вмешается. Его прижали к стене, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - отметила она.
В воскресенье Макрон объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее.
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Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения Базума.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
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В миреНигерФранцияМарин Ле ПенАфрикаЭммануэль МакронПереворот в Нигере — 2023
 
 
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