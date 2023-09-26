https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898680767.html

Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен

Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен - РИА Новости, 26.09.2023

Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен

Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера проходят на унизительных условиях, это провал французской дипломатии, заявила лидер фракции крайне правой партии... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:02

2023-09-26T12:02

2023-09-26T12:02

в мире

нигер

франция

марин ле пен

африка

эммануэль макрон

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg

ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера проходят на унизительных условиях, это провал французской дипломатии, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter. "Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик. Ле Пен отметила, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, у президента Эммануэля Макрона "не было выбора". "Он ошибся в анализе ситуации, думая, что власть хунты была более хрупкой, чем оказалась на самом деле, и что ЭКОВАС вмешается. Его прижали к стене, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - отметила она. В воскресенье Макрон объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения Базума. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.

https://ria.ru/20230830/makron-1893148989.html

https://ria.ru/20230923/sgovor-1898148726.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

нигер

франция

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, франция, марин ле пен, африка, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023