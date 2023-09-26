https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898626388.html

Переворот в Нигере ударил по имиджу Франции и Макрона, считает эксперт

Переворот в Нигере ударил по имиджу Франции и Макрона, считает эксперт - РИА Новости, 26.09.2023

Переворот в Нигере ударил по имиджу Франции и Макрона, считает эксперт

Решение о необходимости вывести французские войска из Нигера было неизбежным, а настаивая на поддержке свергнутого президента Мохамеда Базума, президент Франции РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:17

2023-09-26T08:17

2023-09-26T08:17

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эммануэль макрон

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переворот в нигере — 2023

военный переворот в нигере

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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Решение о необходимости вывести французские войска из Нигера было неизбежным, а настаивая на поддержке свергнутого президента Мохамеда Базума, президент Франции Эммануэль Макрон отдалился от своих западных союзников, заявил РИА Новости профессор Института политических исследований (Sciences Po) Ролан Маршаль. "С момента государственного переворота военные в Нигере фактически стали представлять правительство, и нужно было действовать противоположно тому, что сделал Макрон и что поставило под угрозу его отношения с европейскими и американскими союзниками", - считает эксперт. В конце минувшей недели Макрон объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее. Маршаль отметил, что решение о выводе войск и отзыве посла "было неизбежным". "Колебания Франции имели смысл в первые часы или дни после госпереворота, но не требовалось много времени, чтобы понять, что армия Нигера останется единой, а угроза интервенции ЭКОВАС была голословной", - указал он. Несмотря на неоднократно озвученные мятежниками в Нигере требования вывести французский военный контингент из страны и отозвать посла, Франция продолжала настаивать на том, что не признает требования военных и выполнит лишь указания легитимно избранных властей в Нигере. Макрон заявлял, что продолжит поддерживать Базума "до конца", даже если это изолирует его на международной арене, и осудил попытки США и других стран отказаться от поддержки легитимных властей Нигера и установить отношения с мятежниками. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.

https://ria.ru/20230926/niger-1898611659.html

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