https://ria.ru/20230926/forum-1898622590.html

В Новосибирской области открылся форум биотехнологий OpenBio

В Новосибирской области открылся форум биотехнологий OpenBio - РИА Новости, 26.09.2023

В Новосибирской области открылся форум биотехнологий OpenBio

Юбилейный X Международный форум биотехнологий OpenBio открылся во вторник в наукограде Кольцово Новосибирской области. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:12

2023-09-26T07:12

2023-09-26T10:54

новосибирская область

россия

кольцово

андрей травников

наука

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НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Юбилейный X Международный форум биотехнологий OpenBio открылся во вторник в наукограде Кольцово Новосибирской области. "Более 1600 участников из 60 регионов России и десяти зарубежных государств – в наукограде Кольцово при поддержке правительства региона начал свою работу X форум открытых коммуникаций OpenBio", - сообщает правительство Новосибирской области. Площадка OpenBio объединяет научную конференцию, экспозицию биотехнологических предприятий и форум. В рамках церемонии открытия форума врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильевич приветствовал гостей и участников от лица губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. "Новосибирская область – центр науки и инноваций. Используя наш научный потенциал, мы регулярно проводим на своей территории форумы и экспертные площадки, выстраивая отраслевой диалог. Форум OpenBio – одна из таких площадок, которая работает уже 10 лет и собирает большое количество экспертов из России и зарубежных стран. Биотехнологии – сильная сторона нашего региона и один из наших приоритетов, который мы будет развивать. Это одно из направлений в СиббиоНОЦ, который сейчас получил зеленый коридор по всем направлениям поддержки нашего министерства", – отметил Васильев. Форум будет работать с 26 по 29 сентября. В числе главных тем повестки – современные подходы в разработке наборов реагентов для диагностики и мониторинга инфекционных болезней животных, изучение механизмов старения и долголетия, расшифровка генома вируса оспы обезьян и профилактика, создание методики для обнаружения новых вирусов, перспективы биотехнологических экспериментов в космосе. Площадка является продолжением серии мероприятий, направленных на обеспечение технологической независимости России и развития Новосибирской области как одного из ведущих научно-инновационных центров страны. Важная часть серии мероприятий на OpenBio – это конференция молодых ученых, где они могут представить результаты своих научных исследований, установить новые связи и контакты. Также в рамках форума пройдет детский форум "Наука без границ".

https://ria.ru/20230925/forum-1898447127.html

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новосибирская область, россия, кольцово, андрей травников, наука