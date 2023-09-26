https://ria.ru/20230926/forum-1898622590.html
В Новосибирской области открылся форум биотехнологий OpenBio
В Новосибирской области открылся форум биотехнологий OpenBio - РИА Новости, 26.09.2023
В Новосибирской области открылся форум биотехнологий OpenBio
Юбилейный X Международный форум биотехнологий OpenBio открылся во вторник в наукограде Кольцово Новосибирской области. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:12
2023-09-26T07:12
2023-09-26T10:54
новосибирская область
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кольцово
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НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Юбилейный X Международный форум биотехнологий OpenBio открылся во вторник в наукограде Кольцово Новосибирской области. "Более 1600 участников из 60 регионов России и десяти зарубежных государств – в наукограде Кольцово при поддержке правительства региона начал свою работу X форум открытых коммуникаций OpenBio", - сообщает правительство Новосибирской области. Площадка OpenBio объединяет научную конференцию, экспозицию биотехнологических предприятий и форум. В рамках церемонии открытия форума врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильевич приветствовал гостей и участников от лица губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. "Новосибирская область – центр науки и инноваций. Используя наш научный потенциал, мы регулярно проводим на своей территории форумы и экспертные площадки, выстраивая отраслевой диалог. Форум OpenBio – одна из таких площадок, которая работает уже 10 лет и собирает большое количество экспертов из России и зарубежных стран. Биотехнологии – сильная сторона нашего региона и один из наших приоритетов, который мы будет развивать. Это одно из направлений в СиббиоНОЦ, который сейчас получил зеленый коридор по всем направлениям поддержки нашего министерства", – отметил Васильев. Форум будет работать с 26 по 29 сентября. В числе главных тем повестки – современные подходы в разработке наборов реагентов для диагностики и мониторинга инфекционных болезней животных, изучение механизмов старения и долголетия, расшифровка генома вируса оспы обезьян и профилактика, создание методики для обнаружения новых вирусов, перспективы биотехнологических экспериментов в космосе. Площадка является продолжением серии мероприятий, направленных на обеспечение технологической независимости России и развития Новосибирской области как одного из ведущих научно-инновационных центров страны. Важная часть серии мероприятий на OpenBio – это конференция молодых ученых, где они могут представить результаты своих научных исследований, установить новые связи и контакты. Также в рамках форума пройдет детский форум "Наука без границ".
https://ria.ru/20230925/forum-1898447127.html
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новосибирская область, россия, кольцово, андрей травников, наука
Новосибирская область, Россия, Кольцово, Андрей Травников, Наука
В Новосибирской области открылся форум биотехнологий OpenBio
В Новосибирской области открылся юбилейный X форум биотехнологий OpenBio
НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Юбилейный X Международный форум биотехнологий OpenBio открылся во вторник в наукограде Кольцово Новосибирской области.
«
"Более 1600 участников из 60 регионов России
и десяти зарубежных государств – в наукограде Кольцово при поддержке правительства региона начал свою работу X форум открытых коммуникаций OpenBio", - сообщает правительство Новосибирской области.
Площадка OpenBio объединяет научную конференцию, экспозицию биотехнологических предприятий и форум. В рамках церемонии открытия форума врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильевич приветствовал гостей и участников от лица губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
.
"Новосибирская область – центр науки и инноваций. Используя наш научный потенциал, мы регулярно проводим на своей территории форумы и экспертные площадки, выстраивая отраслевой диалог. Форум OpenBio – одна из таких площадок, которая работает уже 10 лет и собирает большое количество экспертов из России и зарубежных стран. Биотехнологии – сильная сторона нашего региона и один из наших приоритетов, который мы будет развивать. Это одно из направлений в СиббиоНОЦ, который сейчас получил зеленый коридор по всем направлениям поддержки нашего министерства", – отметил Васильев.
Форум будет работать с 26 по 29 сентября. В числе главных тем повестки – современные подходы в разработке наборов реагентов для диагностики и мониторинга инфекционных болезней животных, изучение механизмов старения и долголетия, расшифровка генома вируса оспы обезьян и профилактика, создание методики для обнаружения новых вирусов, перспективы биотехнологических экспериментов в космосе.
Площадка является продолжением серии мероприятий, направленных на обеспечение технологической независимости России и развития Новосибирской области как одного из ведущих научно-инновационных центров страны.
Важная часть серии мероприятий на OpenBio – это конференция молодых ученых, где они могут представить результаты своих научных исследований, установить новые связи и контакты. Также в рамках форума пройдет детский форум "Наука без границ".
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