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Поддержали Украину. Финны прочувствовали последствия вступления в НАТО - РИА Новости, 26.09.2023
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05:25 26.09.2023 (обновлено: 17:24 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/finlyandiya-1898618127.html
Поддержали Украину. Финны прочувствовали последствия вступления в НАТО
Поддержали Украину. Финны прочувствовали последствия вступления в НАТО - РИА Новости, 26.09.2023
Поддержали Украину. Финны прочувствовали последствия вступления в НАТО
После прошедшего "с головокружительной быстротой" присоединения к НАТО в Финляндии осознали, что участие в крупном военном альянсе "сложно и дорого", пишет The... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:25
2023-09-26T17:24
в мире
финляндия
украина
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После прошедшего "с головокружительной быстротой" присоединения к НАТО в Финляндии осознали, что участие в крупном военном альянсе "сложно и дорого", пишет The New York Times."После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована", — говорится в статье. Как отмечает издание, быстрое присоединение к НАТО, "возможно, было самой легкой частью" сложного процесса интеграции "со всеми финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями"."Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится", — заявил газете директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куусела.Членство в НАТО долгое время считалось "дешевым преимуществом", учитывая американский ядерный зонтик и принцип коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам обширные требования, указывает NYT. При этом интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда "сложных и дорогостоящих решений".Как признал командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен, статья о коллективной обороне потребует от Хельсинки "большего" в вопросах военного планирования. "Мы должны быть способны внести свой вклад в коллективную оборону НАТО за пределами границ Финляндии, и это что-то новенькое", — указал он.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. По его словам, Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и, исходя из этого, примет необходимые меры.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897527604.html
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в мире, финляндия, украина, дмитрий песков, нато, россия
В мире, Финляндия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Россия
Поддержали Украину. Финны прочувствовали последствия вступления в НАТО

NYT: членство в НАТО и помощь Украине привели к нагрузке на финский бюджет

© AFP 2023 / MIKKO STIGАкция протеста против НАТО в Хельсинки
Акция протеста против НАТО в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AFP 2023 / MIKKO STIG
Акция протеста против НАТО в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После прошедшего "с головокружительной быстротой" присоединения к НАТО в Финляндии осознали, что участие в крупном военном альянсе "сложно и дорого", пишет The New York Times.
"После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована", — говорится в статье. Как отмечает издание, быстрое присоединение к НАТО, "возможно, было самой легкой частью" сложного процесса интеграции "со всеми финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями".
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"Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится", — заявил газете директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куусела.
Членство в НАТО долгое время считалось "дешевым преимуществом", учитывая американский ядерный зонтик и принцип коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам обширные требования, указывает NYT. При этом интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда "сложных и дорогостоящих решений".
Как признал командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен, статья о коллективной обороне потребует от Хельсинки "большего" в вопросах военного планирования. "Мы должны быть способны внести свой вклад в коллективную оборону НАТО за пределами границ Финляндии, и это что-то новенькое", — указал он.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. По его словам, Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и, исходя из этого, примет необходимые меры.
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