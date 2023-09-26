Поддержали Украину. Финны прочувствовали последствия вступления в НАТО
NYT: членство в НАТО и помощь Украине привели к нагрузке на финский бюджет
Акция протеста против НАТО в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После прошедшего "с головокружительной быстротой" присоединения к НАТО в Финляндии осознали, что участие в крупном военном альянсе "сложно и дорого", пишет The New York Times.
"После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована", — говорится в статье. Как отмечает издание, быстрое присоединение к НАТО, "возможно, было самой легкой частью" сложного процесса интеграции "со всеми финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями".
"Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится", — заявил газете директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куусела.
Членство в НАТО долгое время считалось "дешевым преимуществом", учитывая американский ядерный зонтик и принцип коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам обширные требования, указывает NYT. При этом интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда "сложных и дорогостоящих решений".
Как признал командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен, статья о коллективной обороне потребует от Хельсинки "большего" в вопросах военного планирования. "Мы должны быть способны внести свой вклад в коллективную оборону НАТО за пределами границ Финляндии, и это что-то новенькое", — указал он.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. По его словам, Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и, исходя из этого, примет необходимые меры.