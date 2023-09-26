https://ria.ru/20230926/finansirovanie-1898779482.html

Сенатор в США возмутился поддержкой невоенных расходов Киева Вашингтоном

Сенатор в США возмутился поддержкой невоенных расходов Киева Вашингтоном - РИА Новости, 26.09.2023

Сенатор в США возмутился поддержкой невоенных расходов Киева Вашингтоном

Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол возмутился тем, что США отправляют "значительную часть средств" Украине для покрытия их невоенных расходов. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:06

2023-09-26T17:06

2023-09-26T17:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей лавров

рэнд пол

нато

сша

марджори тейлор грин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол возмутился тем, что США отправляют "значительную часть средств" Украине для покрытия их невоенных расходов. Ранее телеканал CBS сообщал, что деньги американских налогоплательщиков уходят не только на оружие для Киева. Среди прочих статей расхода - приобретение семян и удобрений для украинских фермеров и выплата зарплат украинским службам быстрого реагирования. "Значительная часть (средств - ред.) идет на невоенные расходы. Часть средств идет на (оплату - ред.) государственных зарплат, я также читал, они (средства - ред.) идут на оплату государственных пенсий", - заявил Пол в интервью телеканалу Fox News. Сенатор добавил, что если в США произойдет "шатдаун", "американским госслужащим платить не будут, но украинским работникам будут платить налогоплательщики США". Пол подчеркнул, что творцы американской конституции "в самом страшном сне не могли себе представить", что США "отправят столько денег за границу". Он отметил, что такая политика американских властей противоречит конституции страны. "Это нарушает все положения конституции, и я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы они больше не отправляли (средства Киеву - ред.)", - сказал он. В августе Рэнд Пол заявил, что "неограниченные" поставки оружия Украине и "нереалистичные" требования к России мешают запустить переговоры об урегулировании конфликта. Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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россия

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украина, россия, сергей лавров, рэнд пол, нато, сша, марджори тейлор грин, в мире