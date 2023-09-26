https://ria.ru/20230926/fashizatsiya-1898735703.html
МИД России выразил надежду, что в Канаде выступят против фашизации истории
МИД России выразил надежду, что в Канаде выступят против фашизации истории - РИА Новости, 26.09.2023
МИД России выразил надежду, что в Канаде выступят против фашизации истории
Здоровые силы в канадском обществе могут выступить против поощряемой властями "фашизации" истории и повседневной жизни, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:47
2023-09-26T14:47
2023-09-26T14:47
россия
канада
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3522c6a4a2baf8175b411aade3783ade.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Здоровые силы в канадском обществе могут выступить против поощряемой властями "фашизации" истории и повседневной жизни, заявили в МИД России. "Рассчитываем, что здоровые силы в канадском обществе выступят против поощряемой властями "фашизации" истории и повседневной жизни, идущей рука об руку с воинствующей русофобией", - говорится в сообщении дипведомства в связи с чествованием в парламенте Канады карателя из дивизии СС "Галичина". На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307379_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_025c3ba28690fadc68dc9cf3988fae43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, владимир зеленский
Россия, Канада, Владимир Зеленский
МИД России выразил надежду, что в Канаде выступят против фашизации истории
МИД России: канадское общество может выступить против фашизации истории