https://ria.ru/20230926/fashizatsiya-1898735703.html

МИД России выразил надежду, что в Канаде выступят против фашизации истории

МИД России выразил надежду, что в Канаде выступят против фашизации истории - РИА Новости, 26.09.2023

МИД России выразил надежду, что в Канаде выступят против фашизации истории

Здоровые силы в канадском обществе могут выступить против поощряемой властями "фашизации" истории и повседневной жизни, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:47

2023-09-26T14:47

2023-09-26T14:47

россия

канада

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Здоровые силы в канадском обществе могут выступить против поощряемой властями "фашизации" истории и повседневной жизни, заявили в МИД России. "Рассчитываем, что здоровые силы в канадском обществе выступят против поощряемой властями "фашизации" истории и повседневной жизни, идущей рука об руку с воинствующей русофобией", - говорится в сообщении дипведомства в связи с чествованием в парламенте Канады карателя из дивизии СС "Галичина". На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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россия, канада, владимир зеленский