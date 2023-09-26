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В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур - РИА Новости, 26.09.2023
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17:16 26.09.2023 (обновлено: 17:18 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/eksport-1898781548.html
В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур
В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур - РИА Новости, 26.09.2023
В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур
Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования, сообщил во... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:16
2023-09-26T17:18
украина
евросоюз
еврокомиссия
польша
в мире
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования, сообщил во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября ЕС объявил, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке. "Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран ЕС (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния - ред.). Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, а потому экспорт в 5 стран без их согласования уже не происходит", - приводятся слова Сольского на сайте возглавляемого им министерства. Он отметил, что в течение этих 30 дней Украина проинформирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт. По его словам, украинские власти направили странам-соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм, в Киеве ожидают ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ украинская сторона получил от Румынии, резюмировал Сольский.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html
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украина, евросоюз, еврокомиссия, польша, в мире, экономика
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Польша, В мире, Экономика
В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур

В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур в ЕС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка кукурузы
Погрузка кукурузы - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования, сообщил во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября ЕС объявил, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке.
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"Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран ЕС (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния - ред.). Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, а потому экспорт в 5 стран без их согласования уже не происходит", - приводятся слова Сольского на сайте возглавляемого им министерства.
Он отметил, что в течение этих 30 дней Украина проинформирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт. По его словам, украинские власти направили странам-соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм, в Киеве ожидают ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ украинская сторона получил от Румынии, резюмировал Сольский.
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