https://ria.ru/20230926/eksport-1898781548.html

В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур

В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур - РИА Новости, 26.09.2023

В Киеве заявили, что разработали процедуру верификации экспорта агрокультур

Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования, сообщил во... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:16

2023-09-26T17:16

2023-09-26T17:18

украина

евросоюз

еврокомиссия

польша

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150791/75/1507917556_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_128d002c6f712b9e2e1de78ac68a760b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования, сообщил во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября ЕС объявил, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке. "Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран ЕС (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния - ред.). Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, а потому экспорт в 5 стран без их согласования уже не происходит", - приводятся слова Сольского на сайте возглавляемого им министерства. Он отметил, что в течение этих 30 дней Украина проинформирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт. По его словам, украинские власти направили странам-соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм, в Киеве ожидают ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ украинская сторона получил от Румынии, резюмировал Сольский.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html

https://ria.ru/20230920/zerno-1897606088.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросоюз, еврокомиссия, польша, в мире, экономика