https://ria.ru/20230926/dinastiya-1898677061.html
В Уфе пройдет всероссийский конкурс "Лучшая педагогическая династия"
В Уфе пройдет всероссийский конкурс "Лучшая педагогическая династия" - РИА Новости, 26.09.2023
В Уфе пройдет всероссийский конкурс "Лучшая педагогическая династия"
Всероссийский конкурс "Лучшая педагогическая династия" состоится с 8 по 10 октября 2023 года в Уфе при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщили в БГПУ... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:48
2023-09-26T11:48
2023-09-26T11:48
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Лучшая педагогическая династия" состоится с 8 по 10 октября 2023 года в Уфе при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщили в БГПУ имени М. Акмуллы. Конкурс проходит в преддверии Дня Учителя и посвящен Году педагога и наставника. Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, в России насчитывается более 500 педагогических династий, общий стаж некоторых из них превышает 1000 лет.Председатель Совета ректоров вузов Башкортостана, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов отметил: "Конкурс "Лучшие педагогические династии" дает возможность в Год педагога и наставника сфокусировать внимание на историях семей, в которых из поколения в поколение передается любовь к профессии учителя. В этом году на заочный этап конкурса подано более 600 заявок из 78 регионов России, это свидетельствует о больших исторических традициях педагогического сообщества страны. Есть династии педагогов, сохраняющие верность учительскому труду из века в век, каждый день своей жизни посвящая воспитанию будущих поколений. И сохранение традиций, основанных на учениях великих педагогов, как Константин Ушинский, позволяет российской системе образования оставаться одной из лучших в мире".Конкурс "Лучшая педагогическая династия" проводится в БГПУ имени М. Акмуллы с 2012 года. В этом году на участие в первом этапе конкурса подали заявки 633 династии из 78 регионов России. Стаж самой "возрастной" династии составляет 1307 лет.В команду экспертов, составивших жюри конкурса, вошли известные педагоги и ученые, общественные деятели, лауреаты Всероссийского конкурса "Учитель года". Среди всех подавших заявки конкурсантов эксперты выбрали 30 династий, которые получили приглашения на очных этап конкурса. География финалистов обширна – от Дальнего Востока, Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Алтайского края до Дагестана, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики.Рима Ронжина, член жюри, учитель математики, директор лицея №58 города Уфы, лауреат финала Всероссийского конкурса "Учитель года" 2015, подчеркнула, что целью конкурса является выражение общественного признания представителям педагогических династий за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие образования и просвещения, укрепление престижа педагогической профессии, популяризация семейных и традиционных российских духовно-нравственных ценностей.Конкурс проводится по трем номинациям: "Фундамент будущего" (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 50 до 150 лет), "Призвание быть" (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 151 до 300 лет) и "Из века в век" (для династий со стажем более 300 лет).Также в преддверии Большой учительской недели Акмуллинский университет презентовал международный видеопроект "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова, в котором приняли участие ректоры педагогических университетов, известные педагоги, деятели искусств и студенты БГПУ имени Акмуллы.
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Лучшая педагогическая династия" состоится с 8 по 10 октября 2023 года в Уфе при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщили в БГПУ имени М. Акмуллы. Конкурс проходит в преддверии Дня Учителя и посвящен Году педагога и наставника. Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, в России насчитывается более 500 педагогических династий, общий стаж некоторых из них превышает 1000 лет.
Председатель Совета ректоров вузов Башкортостана, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов отметил: "Конкурс "Лучшие педагогические династии" дает возможность в Год педагога и наставника сфокусировать внимание на историях семей, в которых из поколения в поколение передается любовь к профессии учителя. В этом году на заочный этап конкурса подано более 600 заявок из 78 регионов России, это свидетельствует о больших исторических традициях педагогического сообщества страны. Есть династии педагогов, сохраняющие верность учительскому труду из века в век, каждый день своей жизни посвящая воспитанию будущих поколений. И сохранение традиций, основанных на учениях великих педагогов, как Константин Ушинский, позволяет российской системе образования оставаться одной из лучших в мире".
Конкурс "Лучшая педагогическая династия" проводится в БГПУ имени М. Акмуллы с 2012 года. В этом году на участие в первом этапе конкурса подали заявки 633 династии из 78 регионов России. Стаж самой "возрастной" династии составляет 1307 лет.
В команду экспертов, составивших жюри конкурса, вошли известные педагоги и ученые, общественные деятели, лауреаты Всероссийского конкурса "Учитель года". Среди всех подавших заявки конкурсантов эксперты выбрали 30 династий, которые получили приглашения на очных этап конкурса. География финалистов обширна – от Дальнего Востока, Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Алтайского края до Дагестана, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики.
Рима Ронжина, член жюри, учитель математики, директор лицея №58 города Уфы, лауреат финала Всероссийского конкурса "Учитель года" 2015, подчеркнула, что целью конкурса является выражение общественного признания представителям педагогических династий за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие образования и просвещения, укрепление престижа педагогической профессии, популяризация семейных и традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Конкурс проводится по трем номинациям: "Фундамент будущего" (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 50 до 150 лет), "Призвание быть" (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 151 до 300 лет) и "Из века в век" (для династий со стажем более 300 лет).
Также в преддверии Большой учительской недели Акмуллинский университет презентовал международный видеопроект "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова, в котором приняли участие ректоры педагогических университетов, известные педагоги, деятели искусств и студенты БГПУ имени Акмуллы.