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В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним - РИА Новости, 26.09.2023
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18:25 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/deti-1898801462.html
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним - РИА Новости, 26.09.2023
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним
Комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима подготовила проект закона о контроле за передачей детей РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:25
2023-09-26T18:25
анна кузнецова
госдума рф
в мире
украина
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима подготовила проект закона о контроле за передачей детей посторонним лицам по доверенности, написала сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем телеграм-канале."Еще на прошлом заседании мы обсуждали факты вывоза детей, граждан России, с территории нашей страны на Украину. Сегодня они документарно подтверждены. И их не единицы. Поэтому мы подготовили проект закона о системе контроля за передачей детей третьим лицам по доверенности", - сообщила Кузнецова. Она добавила, что особое внимание уделяется нарушениям социальных прав, более 100 тысяч детей не получали медицинскую помощь и не посещали образовательные учреждения. Парламентарий отметила, что Киев действует по методичке ИГ*, вербуя детей в своих целях. "Киевский режим заставляет их присылать фотографии и координаты наших войск для нанесения артиллерийских ударов, совершать диверсии внутри России – поджоги релейных шкафов на железной дороге и участвовать в создании фейкового контента", - заключила Кузнецова.* Террористическая организация, запрещена в России.
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анна кузнецова, госдума рф, в мире, украина
Анна Кузнецова, Госдума РФ, В мире, Украина
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним

В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей по доверенности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима подготовила проект закона о контроле за передачей детей посторонним лицам по доверенности, написала сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем телеграм-канале.
«
"Еще на прошлом заседании мы обсуждали факты вывоза детей, граждан России, с территории нашей страны на Украину. Сегодня они документарно подтверждены. И их не единицы. Поэтому мы подготовили проект закона о системе контроля за передачей детей третьим лицам по доверенности", - сообщила Кузнецова.
Она добавила, что особое внимание уделяется нарушениям социальных прав, более 100 тысяч детей не получали медицинскую помощь и не посещали образовательные учреждения.
Парламентарий отметила, что Киев действует по методичке ИГ*, вербуя детей в своих целях.
"Киевский режим заставляет их присылать фотографии и координаты наших войск для нанесения артиллерийских ударов, совершать диверсии внутри России – поджоги релейных шкафов на железной дороге и участвовать в создании фейкового контента", - заключила Кузнецова.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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