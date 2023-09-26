https://ria.ru/20230926/deti-1898801462.html
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним - РИА Новости, 26.09.2023
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним
Комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима подготовила проект закона о контроле за передачей детей РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:25
2023-09-26T18:25
2023-09-26T18:25
анна кузнецова
госдума рф
в мире
украина
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима подготовила проект закона о контроле за передачей детей посторонним лицам по доверенности, написала сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем телеграм-канале."Еще на прошлом заседании мы обсуждали факты вывоза детей, граждан России, с территории нашей страны на Украину. Сегодня они документарно подтверждены. И их не единицы. Поэтому мы подготовили проект закона о системе контроля за передачей детей третьим лицам по доверенности", - сообщила Кузнецова. Она добавила, что особое внимание уделяется нарушениям социальных прав, более 100 тысяч детей не получали медицинскую помощь и не посещали образовательные учреждения. Парламентарий отметила, что Киев действует по методичке ИГ*, вербуя детей в своих целях. "Киевский режим заставляет их присылать фотографии и координаты наших войск для нанесения артиллерийских ударов, совершать диверсии внутри России – поджоги релейных шкафов на железной дороге и участвовать в создании фейкового контента", - заключила Кузнецова.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20230926/deti-1898670124.html
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анна кузнецова, госдума рф, в мире, украина
Анна Кузнецова, Госдума РФ, В мире, Украина
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей посторонним
В ГД заявили о подготовке проекта о контроле за передачей детей по доверенности