https://ria.ru/20230926/dengi-1898689959.html

Эксперт объяснил нехватку денег США на помощь Украине

Эксперт объяснил нехватку денег США на помощь Украине - РИА Новости, 26.09.2023

Эксперт объяснил нехватку денег США на помощь Украине

Дефицит средств у Вашингтона на помощь Киеву связан прежде всего с внутренней предвыборной борьбой в самих Штатах, а не с усталостью от поддержки Украине, хотя... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:26

2023-09-26T12:26

2023-09-26T12:26

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дефицит средств у Вашингтона на помощь Киеву связан прежде всего с внутренней предвыборной борьбой в самих Штатах, а не с усталостью от поддержки Украине, хотя она тоже есть, финансирование киевского режима может снизиться, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях. "Усталость (от помощи Киеву- ред.) есть, но вводятся в бой новые инструменты борьбы двух политических групп - республиканцев и демократов... Истоки вопроса не в самой помощи Украине, а, скорее, в разборках разных политических сил друг с другом. Если разборки пойдут в определенном направлении, финансирование Киева может снизиться", - сказал Братерский. Он напомнил, что у США большой дефицит бюджета, но "они с этим живут", а деньги они печатают. "Поэтому вопрос о предоставлении помощи Украине - не финансовый, а политический вопрос. С точки зрения американского бюджета, выделят ли 10 миллиардов больше или 10 миллиардов меньше - это практически ничто", - сказал эксперт. По его словам, чем-то существенным это становится только в дискуссии тех, кто борется на президентских выборах.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898539939.html

https://ria.ru/20230924/nato-1898275752.html

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украина, сша, высшая школа экономики (вшэ), в мире