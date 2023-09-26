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Эксперт объяснил нехватку денег США на помощь Украине - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/dengi-1898689959.html
Эксперт объяснил нехватку денег США на помощь Украине
Эксперт объяснил нехватку денег США на помощь Украине - РИА Новости, 26.09.2023
Эксперт объяснил нехватку денег США на помощь Украине
Дефицит средств у Вашингтона на помощь Киеву связан прежде всего с внутренней предвыборной борьбой в самих Штатах, а не с усталостью от поддержки Украине, хотя... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:26
2023-09-26T12:26
специальная военная операция на украине
украина
сша
высшая школа экономики (вшэ)
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дефицит средств у Вашингтона на помощь Киеву связан прежде всего с внутренней предвыборной борьбой в самих Штатах, а не с усталостью от поддержки Украине, хотя она тоже есть, финансирование киевского режима может снизиться, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях. "Усталость (от помощи Киеву- ред.) есть, но вводятся в бой новые инструменты борьбы двух политических групп - республиканцев и демократов... Истоки вопроса не в самой помощи Украине, а, скорее, в разборках разных политических сил друг с другом. Если разборки пойдут в определенном направлении, финансирование Киева может снизиться", - сказал Братерский. Он напомнил, что у США большой дефицит бюджета, но "они с этим живут", а деньги они печатают. "Поэтому вопрос о предоставлении помощи Украине - не финансовый, а политический вопрос. С точки зрения американского бюджета, выделят ли 10 миллиардов больше или 10 миллиардов меньше - это практически ничто", - сказал эксперт. По его словам, чем-то существенным это становится только в дискуссии тех, кто борется на президентских выборах.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898539939.html
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украина, сша, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Эксперт объяснил нехватку денег США на помощь Украине

Эксперт Братерский: дефицит средств у США на помощь Украине связан с выборами

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дефицит средств у Вашингтона на помощь Киеву связан прежде всего с внутренней предвыборной борьбой в самих Штатах, а не с усталостью от поддержки Украине, хотя она тоже есть, финансирование киевского режима может снизиться, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.
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"Усталость (от помощи Киеву- ред.) есть, но вводятся в бой новые инструменты борьбы двух политических групп - республиканцев и демократов... Истоки вопроса не в самой помощи Украине, а, скорее, в разборках разных политических сил друг с другом. Если разборки пойдут в определенном направлении, финансирование Киева может снизиться", - сказал Братерский.
Он напомнил, что у США большой дефицит бюджета, но "они с этим живут", а деньги они печатают.
«
"Поэтому вопрос о предоставлении помощи Украине - не финансовый, а политический вопрос. С точки зрения американского бюджета, выделят ли 10 миллиардов больше или 10 миллиардов меньше - это практически ничто", - сказал эксперт.
По его словам, чем-то существенным это становится только в дискуссии тех, кто борется на президентских выборах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВысшая школа экономики (ВШЭ)В мире
 
 
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