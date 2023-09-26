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Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию - РИА Новости, 26.09.2023
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16:33 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/delovaya_missiya-1898767637.html
Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию
Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию - РИА Новости, 26.09.2023
Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию
Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia стартовала 26 сентября в Стамбуле, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 16... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:33
2023-09-26T16:33
экономика
россия
турция
стамбул
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia стартовала 26 сентября в Стамбуле, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 16 отечественных компаний, работающих в области IT, Smart City (концепция умного города), информационной безопасности и энергетики, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития сотрудничества в сфере IТ", направленная на развитие двусторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности ведения бизнеса в Турции, форматы и опыт выхода российских компаний на рынок Турции, возможности и потенциал сотрудничества между компаниями РФ и Турции в сфере информационных технологий", - говорится в сообщении.В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции. С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и заместитель руководителя торгового представительства России в Стамбуле Евгений Ефремов.Российские экспортеры обсудят сотрудничество с более чем 50 турецкими компаниями. Всего на два дня миссии запланировано более 120 деловых встреч.
https://ria.ru/20230911/prodvizhenie-1895512811.html
россия
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экономика, россия, турция, стамбул, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Турция, Стамбул, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia стартовала 26 сентября в Стамбуле, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 16 отечественных компаний, работающих в области IT, Smart City (концепция умного города), информационной безопасности и энергетики, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития сотрудничества в сфере IТ", направленная на развитие двусторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности ведения бизнеса в Турции, форматы и опыт выхода российских компаний на рынок Турции, возможности и потенциал сотрудничества между компаниями РФ и Турции в сфере информационных технологий", - говорится в сообщении.
РЭЦ представил новый формат продвижения продукции под брендом Сделано в России совместно с Минспорта, Минвостокразвития и Федерацией гребного спорта - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
РЭЦ представил новый формат продвижения бренда "Сделано в России"
11 сентября, 11:12
В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции. С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и заместитель руководителя торгового представительства России в Стамбуле Евгений Ефремов.
Российские экспортеры обсудят сотрудничество с более чем 50 турецкими компаниями. Всего на два дня миссии запланировано более 120 деловых встреч.
 
ЭкономикаРоссияТурцияСтамбулРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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