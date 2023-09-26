Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia стартовала 26 сентября в Стамбуле, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 16 отечественных компаний, работающих в области IT, Smart City (концепция умного города), информационной безопасности и энергетики, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития сотрудничества в сфере IТ", направленная на развитие двусторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности ведения бизнеса в Турции, форматы и опыт выхода российских компаний на рынок Турции, возможности и потенциал сотрудничества между компаниями РФ и Турции в сфере информационных технологий", - говорится в сообщении.
В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции. С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и заместитель руководителя торгового представительства России в Стамбуле Евгений Ефремов.
Российские экспортеры обсудят сотрудничество с более чем 50 турецкими компаниями. Всего на два дня миссии запланировано более 120 деловых встреч.