https://ria.ru/20230926/delovaya_missiya-1898767637.html

Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию

Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию - РИА Новости, 26.09.2023

Российские IT- и Smart City-разработчики поехали на деловую миссию в Турцию

Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia стартовала 26 сентября в Стамбуле, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 16... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:33

2023-09-26T16:33

2023-09-26T16:33

экономика

россия

турция

стамбул

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia стартовала 26 сентября в Стамбуле, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 16 отечественных компаний, работающих в области IT, Smart City (концепция умного города), информационной безопасности и энергетики, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития сотрудничества в сфере IТ", направленная на развитие двусторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности ведения бизнеса в Турции, форматы и опыт выхода российских компаний на рынок Турции, возможности и потенциал сотрудничества между компаниями РФ и Турции в сфере информационных технологий", - говорится в сообщении.В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции. С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и заместитель руководителя торгового представительства России в Стамбуле Евгений Ефремов.Российские экспортеры обсудят сотрудничество с более чем 50 турецкими компаниями. Всего на два дня миссии запланировано более 120 деловых встреч.

https://ria.ru/20230911/prodvizhenie-1895512811.html

россия

турция

стамбул

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, турция, стамбул, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)