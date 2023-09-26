https://ria.ru/20230926/blagoustroystvo-1898747211.html

Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" в Москве

Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" в Москве - РИА Новости, 26.09.2023

Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Нагатинский затон" на юге... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:34

2023-09-26T15:34

2023-09-26T15:34

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Нагатинский затон" на юге столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что с открытием двух новых станций БКЛ "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" значительно увеличилось число пешеходов на прилегающих улицах, поэтому главной задачей было сделать территории в районе метро комфортными для местных жителей и пассажиров, обустроить удобные маршруты от жилой застройки. "В зону благоустройства вошли Проектируемый проезд №183 и участок улицы Коломенской от станции "Нагатинский затон" до пересечения с улицей Речников, частью которого является набережная Нагатинского затона", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что специалисты убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Дополнительно было проложено более 250 метров водосточной сети. "Расширили тротуары, общая площадь пешеходной зоны составила почти 11,6 тысячи квадратных метров, обновили покрытие проезжей части и асфальт на въездах во внутренние дворы. Модернизировали систему освещения: в общей сложности территорию теперь освещают более 200 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах смонтировали 18 опор контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили шесть современных остановочных павильонов, для автомобилистов обустроили парковочные карманы", - рассказал Бирюков. Он отметил, что на набережной Нагатинского затона вдоль Коломенской улицы появился прогулочный эко-маршрут у воды с террасами с видом на воду, зонами тихого отдыха, детской и спортивной площадками. Вдоль Коломенской улицы проложили велодорожку. Исполняющий обязанности заммэра отметил, что на финальном этапе благоустройства в районе станции "Нагатинский затон" провели озеленение: высадили более 100 деревьев и разбили газон общей площадью свыше 41 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230524/raboty-1873777753.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество