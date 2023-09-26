https://ria.ru/20230926/bilety-1898803329.html
"Аэрофлот" открыл продажу билетов из Петербурга в аэропорт Домодедово
"Аэрофлот" открыл продажу билетов из Петербурга в аэропорт Домодедово - РИА Новости, 26.09.2023
"Аэрофлот" открыл продажу билетов из Петербурга в аэропорт Домодедово
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово. Полеты будут выполняться с 29 октября... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:30
2023-09-26T18:30
2023-09-26T18:30
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898802978_0:0:3201:1800_1920x0_80_0_0_34c0f69a436542b2eed7c45126fefd0c.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово. Полеты будут выполняться с 29 октября 2023 года. Оператор рейсов — авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот"). В расписании запланировано два ежедневных рейса из аэропорта Пулково в Международный аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова. На воздушной линии будут задействованы самолеты Airbus A319. Таким образом, Группа "Аэрофлот" будет выполнять рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом сразу из трех столичных аэропортов — Шереметьево, Внуково и Домодедово. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898802978_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_44a14dd63917f96ac2b79cca12a913f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 26 сен - ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово. Полеты будут выполняться с 29 октября 2023 года. Оператор рейсов — авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот").
В расписании запланировано два ежедневных рейса из аэропорта Пулково в Международный аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова. На воздушной линии будут задействованы самолеты Airbus A319. Таким образом, Группа "Аэрофлот" будет выполнять рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом сразу из трех столичных аэропортов — Шереметьево, Внуково и Домодедово.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.