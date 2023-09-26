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"Аэрофлот" открыл продажу билетов из Петербурга в аэропорт Домодедово

"Аэрофлот" открыл продажу билетов из Петербурга в аэропорт Домодедово - РИА Новости, 26.09.2023

"Аэрофлот" открыл продажу билетов из Петербурга в аэропорт Домодедово

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово. Полеты будут выполняться с 29 октября... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:30

2023-09-26T18:30

2023-09-26T18:30

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МОСКВА, 26 сен - ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово. Полеты будут выполняться с 29 октября 2023 года. Оператор рейсов — авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот"). В расписании запланировано два ежедневных рейса из аэропорта Пулково в Международный аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова. На воздушной линии будут задействованы самолеты Airbus A319. Таким образом, Группа "Аэрофлот" будет выполнять рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом сразу из трех столичных аэропортов — Шереметьево, Внуково и Домодедово. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы