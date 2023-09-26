Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда
Котяков: низкая безработица в России характеризует текущие тенденции рынка труда
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Низкая безработица является положительным фактором рынка труда, однако необходимо обратить внимание на выполнение запроса работодателей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"Низкая безработица в стране - это положительный фактор, который характеризует текущие тенденции рынка труда. Но при этом у нас есть и определенный запрос со стороны работодателей на более адресную точную подготовку квалифицированных кадров", - сказал Котяков журналистам.
По его словам, особое внимание сегодня придается повышению эффективности выполнения запроса, который формируют работодатели.
Во время расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда, который прошел 21 сентября в Великом Новгороде, обсуждались вопросы в том числе перенастройки системы подготовки кадров как в системе среднего общего образования, так и высшего образования, и изменение подходов к организации самих процессов переподготовки кадров, которая ориентирована на граждан, состоящих на учете в центрах занятости, напомнил министр. К таким гражданам относятся безработные, а также отдельные социально-демографические группы: люди старшего поколения, мамы, находящиеся в декрете по уходу за ребенком и инвалиды.
Всероссийская неделя охраны труда в этом году пройдет в восьмой раз в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 26 по 29 сентября.