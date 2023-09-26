https://ria.ru/20230926/bezrabotitsa-1898817324.html

Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда

Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда - РИА Новости, 26.09.2023

Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда

Низкая безработица является положительным фактором рынка труда, однако необходимо обратить внимание на выполнение запроса работодателей, заявил министр труда и... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:36

2023-09-26T19:36

2023-09-26T20:22

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сочи

антон котяков

великий новгород

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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Низкая безработица является положительным фактором рынка труда, однако необходимо обратить внимание на выполнение запроса работодателей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков"Низкая безработица в стране - это положительный фактор, который характеризует текущие тенденции рынка труда. Но при этом у нас есть и определенный запрос со стороны работодателей на более адресную точную подготовку квалифицированных кадров", - сказал Котяков журналистам.По его словам, особое внимание сегодня придается повышению эффективности выполнения запроса, который формируют работодатели.Во время расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда, который прошел 21 сентября в Великом Новгороде, обсуждались вопросы в том числе перенастройки системы подготовки кадров как в системе среднего общего образования, так и высшего образования, и изменение подходов к организации самих процессов переподготовки кадров, которая ориентирована на граждан, состоящих на учете в центрах занятости, напомнил министр. К таким гражданам относятся безработные, а также отдельные социально-демографические группы: люди старшего поколения, мамы, находящиеся в декрете по уходу за ребенком и инвалиды.Всероссийская неделя охраны труда в этом году пройдет в восьмой раз в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 26 по 29 сентября.

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

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россия, сочи, антон котяков, великий новгород