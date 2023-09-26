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Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда - РИА Новости, 26.09.2023
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19:36 26.09.2023 (обновлено: 20:22 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/bezrabotitsa-1898817324.html
Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда
Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда - РИА Новости, 26.09.2023
Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда
Низкая безработица является положительным фактором рынка труда, однако необходимо обратить внимание на выполнение запроса работодателей, заявил министр труда и... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:36
2023-09-26T20:22
россия
сочи
антон котяков
великий новгород
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Низкая безработица является положительным фактором рынка труда, однако необходимо обратить внимание на выполнение запроса работодателей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков"Низкая безработица в стране - это положительный фактор, который характеризует текущие тенденции рынка труда. Но при этом у нас есть и определенный запрос со стороны работодателей на более адресную точную подготовку квалифицированных кадров", - сказал Котяков журналистам.По его словам, особое внимание сегодня придается повышению эффективности выполнения запроса, который формируют работодатели.Во время расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда, который прошел 21 сентября в Великом Новгороде, обсуждались вопросы в том числе перенастройки системы подготовки кадров как в системе среднего общего образования, так и высшего образования, и изменение подходов к организации самих процессов переподготовки кадров, которая ориентирована на граждан, состоящих на учете в центрах занятости, напомнил министр. К таким гражданам относятся безработные, а также отдельные социально-демографические группы: люди старшего поколения, мамы, находящиеся в декрете по уходу за ребенком и инвалиды.Всероссийская неделя охраны труда в этом году пройдет в восьмой раз в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 26 по 29 сентября.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
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россия, сочи, антон котяков, великий новгород
Россия, Сочи, Антон Котяков, Великий Новгород
Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда

Котяков: низкая безработица в России характеризует текущие тенденции рынка труда

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Низкая безработица является положительным фактором рынка труда, однако необходимо обратить внимание на выполнение запроса работодателей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"Низкая безработица в стране - это положительный фактор, который характеризует текущие тенденции рынка труда. Но при этом у нас есть и определенный запрос со стороны работодателей на более адресную точную подготовку квалифицированных кадров", - сказал Котяков журналистам.
По его словам, особое внимание сегодня придается повышению эффективности выполнения запроса, который формируют работодатели.
Во время расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда, который прошел 21 сентября в Великом Новгороде, обсуждались вопросы в том числе перенастройки системы подготовки кадров как в системе среднего общего образования, так и высшего образования, и изменение подходов к организации самих процессов переподготовки кадров, которая ориентирована на граждан, состоящих на учете в центрах занятости, напомнил министр. К таким гражданам относятся безработные, а также отдельные социально-демографические группы: люди старшего поколения, мамы, находящиеся в декрете по уходу за ребенком и инвалиды.
Всероссийская неделя охраны труда в этом году пройдет в восьмой раз в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 26 по 29 сентября.
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