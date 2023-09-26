https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898692538.html

Над Белгородской областью за сутки сбили 12 беспилотников ВСУ

Над Белгородской областью за сутки сбили 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023

Над Белгородской областью за сутки сбили 12 беспилотников ВСУ

Более десятка украинских беспилотников сбили над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:35

2023-09-26T12:35

2023-09-26T12:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

ракитянский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Более десятка украинских беспилотников сбили над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в понедельник украинские военные выпустили 122 снаряда различного типа по семи приграничным муниципалитетам, объект связи был атакован дроном-камикадзе, еще 12 беспилотников были сбиты в Белгородском, Ракитянском районах, Грайворонском и Шебекинском горокругах. В результате обстрелов пятеро мирных жителей пострадали, 18 частных домовладений, шесть автомобилей и три помещения производственного предприятия получили различной степени повреждения. "В Грайворонском городском округе в селе Антоновка сбит один беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В районе села Ивановская Лисица сбито 7 БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал. Посечен один легковой автомобиль. Также противник обстрелял окраины хутора Байрак и села Козинка – установлено 3 и 2 прилета соответственно", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Таврово сбито два беспилотника самолетного типа. В селе Крутой Лог после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном домовладении. По селам Щетиновка и Нехотеевка выпущено в сумме 25 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе 10 раз из миномета и 4 раза из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Волоконовском районе по хутору Старый и окраине хутора Киселев выпущено 6 и 5 минометных снарядов соответственно. По данным губернатора, в Ракитянском районе над селом Зинаидино системой ПВО сбит БПЛА противника. В Валуйском городском округе 15 раз из ствольной артиллерии обстрелян поселок Уразово. Пострадали две женщины, от госпитализации они отказались. Различные повреждения получили 4 частных домовладения, линия электропередачи и газопровод. Под минометный обстрел попало село Карабаново – зафиксировано два прилета. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 8 минометных снарядов…По селу Муром выпущено три минометных снаряда, вследствие чего произошло возгорание сухой травы на площади в 230 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано. Один из инфраструктурных объектов связи в Муроме атакован с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В районе поселка Батрацкая Дача сбит БПЛА противника. Последствий на земле нет. По селу Середа и МАПП "Шебекино" выпущено 15 и 9 минометных снарядов соответственно", - подчеркнул глава области. Гладков уточнил, что в результате обстрела Новой Таволжанки было повреждено 6 домовладений. Город Шебекино подвергся 8 обстрелам из артиллерии. В результате одного из обстрелов, пассажирка автомобиля получила легкую контузию, а также повреждены 7 частных домов, 4 автомобиля и ЛЭП. Позднее произошел повторный обстрел города, в результате которого часть снарядов попала на территорию промышленного предприятия. В результате обстрела пострадали двое сотрудников, а также получили повреждения три производственных помещения и один автомобиль. В сводке губернатор не указал число повторных прилетов по Шебекино. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230926/obstrel-1898624438.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

муром

ракитянский район

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происшествия, белгородская область, муром, ракитянский район, вячеслав гладков