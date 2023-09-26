https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898812661.html

Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску

Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску - РИА Новости, 26.09.2023

Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску

Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:13

2023-09-26T19:13

2023-09-26T19:13

специальная военная операция на украине

безопасность

брянск

россия

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте и поблагодарил подразделения ПВО.

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

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безопасность, брянск, россия, брянская область, александр богомаз, происшествия