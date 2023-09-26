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Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску
Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску - РИА Новости, 26.09.2023
Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску
Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:13
2023-09-26T19:13
2023-09-26T19:13
специальная военная операция на украине
безопасность
брянск
россия
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте и поблагодарил подразделения ПВО.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянск, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску
Богомаз: ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску