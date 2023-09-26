https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898808007.html
В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет
В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет - РИА Новости, 26.09.2023
В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:48
2023-09-26T18:48
2023-09-26T18:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894242083_0:320:1122:951_1920x0_80_0_0_41ed320f3aacb77eb3d1806ae9473509.jpg
БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее во вторник система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894242083_0:215:1122:1057_1920x0_80_0_0_c4a31703de2c2228b45b09ac3f7d7dcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет
Гладков: в Белгородском районе ПВО сбила беспилотник, пострадавших нет