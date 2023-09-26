https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898808007.html

В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет

В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет - РИА Новости, 26.09.2023

В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:48

2023-09-26T18:48

2023-09-26T18:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее во вторник система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область