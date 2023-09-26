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В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 26.09.2023 (обновлено: 18:53 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898808007.html
В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет
В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет - РИА Новости, 26.09.2023
В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:48
2023-09-26T18:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее во вторник система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет

Гладков: в Белгородском районе ПВО сбила беспилотник, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Обломки беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее во вторник система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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