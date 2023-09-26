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Херш раскрыл детали о причастности США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2023
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15:28 26.09.2023 (обновлено: 15:31 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/bayden-1898749044.html
Херш раскрыл детали о причастности США к подрыву "Северных потоков"
Херш раскрыл детали о причастности США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2023
Херш раскрыл детали о причастности США к подрыву "Северных потоков"
Нет никаких данных о том, что президент США Джо Байден просил разведку провести расследование о подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2",... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:28
2023-09-26T15:31
северный поток
северный поток — 2
сеймур херш
джо байден
сша
в мире
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нет никаких данных о том, что президент США Джо Байден просил разведку провести расследование о подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack."Также нет никаких доказательств того, что президент Байден потребовал от американского разведывательного сообщества провести масштабное расследование взрыва трубопровода", - пишет Херш.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html
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северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, джо байден, сша, в мире, авария на "северных потоках"
Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, Джо Байден, США, В мире, Авария на "Северных потоках"
Херш раскрыл детали о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Херш не обнаружил данных о просьбе Байдена о расследовании по "Северным потокам"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нет никаких данных о том, что президент США Джо Байден просил разведку провести расследование о подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.
"Также нет никаких доказательств того, что президент Байден потребовал от американского разведывательного сообщества провести масштабное расследование взрыва трубопровода", - пишет Херш.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Скрытые детали. К чему привели расследования теракта на "Северных потоках"
08:00
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Теракты на "Северных потоках" (2022)
02:00
 
Северный потокСеверный поток — 2Сеймур ХершДжо БайденСШАВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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