https://ria.ru/20230926/bali-1898783156.html

Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора

Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора - РИА Новости, 26.09.2023

Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора

Власти Бали используют новый сбор с иностранных туристов в десять долларов, который планируется ввести в феврале 2024 года, чтобы профинансировать решение... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:48

2023-09-26T17:48

2023-09-26T17:48

туризм

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Власти Бали используют новый сбор с иностранных туристов в десять долларов, который планируется ввести в феврале 2024 года, чтобы профинансировать решение "мусорной" проблемы острова, сообщает Detik. "Поскольку туристы на Бали по-прежнему часто сталкиваются с проблемой мусора, сейчас мы пытаемся сосредоточить использование первых полученных со сборов средств на решении проблемы отходов", — заявил глава управления по туризму провинции Бали Тьок Багус Пемаюн. Он пояснил, что это было прямое указание президента страны Джоко Видодо исполняющему обязанности губернатора Бали Сангу Маде Махендре Джайе. По словам Пемаюна, 14 февраля выбрали в качестве даты введения сбора, так как это "лучший день в феврале" — День Святого Валентина. Чиновник добавил, что туристам не следует опасаться очередей для оплаты сбора — по подсчетам местных властей, весь процесс займет не более 23 секунд, если оплата будет безналичной.Правительство провинции Бали официально введет сбор с иностранных туристов в 150 тысяч индонезийских рупий (около десяти долларов) 14 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20230920/bali-1897579184.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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