https://ria.ru/20230926/bali-1898783156.html
Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора
Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора - РИА Новости, 26.09.2023
Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора
Власти Бали используют новый сбор с иностранных туристов в десять долларов, который планируется ввести в феврале 2024 года, чтобы профинансировать решение... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:48
2023-09-26T17:48
2023-09-26T17:48
туризм
туризм
новости - туризм
бали
индонезия
туристы
джоко видодо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d318c6dd8187468c20b7dfe4a2115d1e.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Власти Бали используют новый сбор с иностранных туристов в десять долларов, который планируется ввести в феврале 2024 года, чтобы профинансировать решение "мусорной" проблемы острова, сообщает Detik. "Поскольку туристы на Бали по-прежнему часто сталкиваются с проблемой мусора, сейчас мы пытаемся сосредоточить использование первых полученных со сборов средств на решении проблемы отходов", — заявил глава управления по туризму провинции Бали Тьок Багус Пемаюн. Он пояснил, что это было прямое указание президента страны Джоко Видодо исполняющему обязанности губернатора Бали Сангу Маде Махендре Джайе. По словам Пемаюна, 14 февраля выбрали в качестве даты введения сбора, так как это "лучший день в феврале" — День Святого Валентина. Чиновник добавил, что туристам не следует опасаться очередей для оплаты сбора — по подсчетам местных властей, весь процесс займет не более 23 секунд, если оплата будет безналичной.Правительство провинции Бали официально введет сбор с иностранных туристов в 150 тысяч индонезийских рупий (около десяти долларов) 14 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20230920/bali-1897579184.html
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e2d533596531becb49da6cfc574a9947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, бали, индонезия, туристы, джоко видодо
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, туристы, Джоко Видодо
Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора
Власти Бали направят сбор с иностранных туристов для решения проблемы с мусором