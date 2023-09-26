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Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора - РИА Новости, 26.09.2023
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Туризм
 
17:48 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/bali-1898783156.html
Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора
Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора - РИА Новости, 26.09.2023
Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора
Власти Бали используют новый сбор с иностранных туристов в десять долларов, который планируется ввести в феврале 2024 года, чтобы профинансировать решение... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:48
2023-09-26T17:48
туризм
туризм
новости - туризм
бали
индонезия
туристы
джоко видодо
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Власти Бали используют новый сбор с иностранных туристов в десять долларов, который планируется ввести в феврале 2024 года, чтобы профинансировать решение "мусорной" проблемы острова, сообщает Detik. "Поскольку туристы на Бали по-прежнему часто сталкиваются с проблемой мусора, сейчас мы пытаемся сосредоточить использование первых полученных со сборов средств на решении проблемы отходов", — заявил глава управления по туризму провинции Бали Тьок Багус Пемаюн. Он пояснил, что это было прямое указание президента страны Джоко Видодо исполняющему обязанности губернатора Бали Сангу Маде Махендре Джайе. По словам Пемаюна, 14 февраля выбрали в качестве даты введения сбора, так как это "лучший день в феврале" — День Святого Валентина. Чиновник добавил, что туристам не следует опасаться очередей для оплаты сбора — по подсчетам местных властей, весь процесс займет не более 23 секунд, если оплата будет безналичной.Правительство провинции Бали официально введет сбор с иностранных туристов в 150 тысяч индонезийских рупий (около десяти долларов) 14 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20230920/bali-1897579184.html
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туризм, новости - туризм, бали, индонезия, туристы, джоко видодо
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, туристы, Джоко Видодо
Власти Бали рассказали, на что потратят доходы от туристического сбора

Власти Бали направят сбор с иностранных туристов для решения проблемы с мусором

© РИА Новости / Мария СеливановаБалийцы у храма Улун Дану
Балийцы у храма Улун Дану - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Власти Бали используют новый сбор с иностранных туристов в десять долларов, который планируется ввести в феврале 2024 года, чтобы профинансировать решение "мусорной" проблемы острова, сообщает Detik.
"Поскольку туристы на Бали по-прежнему часто сталкиваются с проблемой мусора, сейчас мы пытаемся сосредоточить использование первых полученных со сборов средств на решении проблемы отходов", — заявил глава управления по туризму провинции Бали Тьок Багус Пемаюн.
Он пояснил, что это было прямое указание президента страны Джоко Видодо исполняющему обязанности губернатора Бали Сангу Маде Махендре Джайе. По словам Пемаюна, 14 февраля выбрали в качестве даты введения сбора, так как это "лучший день в феврале" — День Святого Валентина.
Чиновник добавил, что туристам не следует опасаться очередей для оплаты сбора — по подсчетам местных властей, весь процесс займет не более 23 секунд, если оплата будет безналичной.
Правительство провинции Бали официально введет сбор с иностранных туристов в 150 тысяч индонезийских рупий (около десяти долларов) 14 февраля 2024 года.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмБалиИндонезиятуристыДжоко Видодо
 
 
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