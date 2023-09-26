https://ria.ru/20230926/aviatsiya-1898623533.html
На Купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, сообщил Марочко
На Купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.09.2023
На Купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, сообщил Марочко
Украинская боевая авиация активизировалась в небе над Харьковом и в окрестностях Чугуева, но пилоты ВСУ не входят в зону поражения российской ПВО, сообщил РИА... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:37
2023-09-26T07:37
2023-09-26T07:37
специальная военная операция на украине
харьков
луганская народная республика
чугуев
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинская боевая авиация активизировалась в небе над Харьковом и в окрестностях Чугуева, но пилоты ВСУ не входят в зону поражения российской ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении отмечается работа украинской авиации. Жители города Харьков вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева. Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО" - сообщил Марочко. Он подчеркнул, что ранее такой активности со стороны ВС Украины не наблюдалась. В минувший понедельник Минобороны РФ сообщили, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и поразили самоходку "Гвоздика".
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898495509.html
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харьков, луганская народная республика, чугуев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Луганская Народная Республика, Чугуев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, сообщил Марочко
Марочко: в небе на Купянском направлении активизировалась боевая авиация ВСУ