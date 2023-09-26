https://ria.ru/20230926/aviatsiya-1898623533.html

На Купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, сообщил Марочко

На Купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.09.2023

На Купянском направлении активизировалась авиация ВСУ, сообщил Марочко

Украинская боевая авиация активизировалась в небе над Харьковом и в окрестностях Чугуева, но пилоты ВСУ не входят в зону поражения российской ПВО, сообщил РИА... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:37

2023-09-26T07:37

2023-09-26T07:37

специальная военная операция на украине

харьков

луганская народная республика

чугуев

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинская боевая авиация активизировалась в небе над Харьковом и в окрестностях Чугуева, но пилоты ВСУ не входят в зону поражения российской ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении отмечается работа украинской авиации. Жители города Харьков вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева. Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО" - сообщил Марочко. Он подчеркнул, что ранее такой активности со стороны ВС Украины не наблюдалась. В минувший понедельник Минобороны РФ сообщили, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и поразили самоходку "Гвоздика".

https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898495509.html

харьков

луганская народная республика

чугуев

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харьков, луганская народная республика, чугуев, андрей марочко, вооруженные силы украины