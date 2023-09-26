https://ria.ru/20230926/avariya-1898768370.html

В Подмосковье маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие

В Подмосковье маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.09.2023

В Подмосковье маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие

Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье, водитель транспорта врезался в фонарный столб, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:34

2023-09-26T16:34

2023-09-26T16:34

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье, водитель транспорта врезался в фонарный столб, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. По данным ведомства, ДТП с участием маршрутки произошло в Богородском округе. Водитель 1985 года рождения не справился с управлением и врезался в световую опору. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Пострадали находившиеся в транспорте девять человек, среди которых девочка 2014 года рождения. Пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в областном главке.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия