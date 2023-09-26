https://ria.ru/20230926/ataki-1898745458.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.09.2023

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:17

2023-09-26T15:17

2023-09-26T15:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

красногоровка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении, отметили в Минобороны, "Южной" группировкой войск вместе с авиацией и артиллерией были отражены четыре атаки подразделений Украины в районах Красногоровки, Первомайского и Химика."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230926/mig-29-1898746064.html

россия

украина

красногоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, украина, красногоровка