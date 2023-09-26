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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.09.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:17
2023-09-26T15:17
2023-09-26T15:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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украина
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении, отметили в Минобороны, "Южной" группировкой войск вместе с авиацией и артиллерией были отражены четыре атаки подразделений Украины в районах Красногоровки, Первомайского и Химика."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия, украина, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Красногоровка
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении