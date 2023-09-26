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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 26.09.2023 (обновлено: 15:29 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ataki-1898745458.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.09.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:17
2023-09-26T15:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
красногоровка
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении, отметили в Минобороны, "Южной" группировкой войск вместе с авиацией и артиллерией были отражены четыре атаки подразделений Украины в районах Красногоровки, Первомайского и Химика."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230926/mig-29-1898746064.html
россия
украина
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вооруженные силы украины, россия, украина, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Красногоровка
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На донецком направлении, отметили в Минобороны, "Южной" группировкой войск вместе с авиацией и артиллерией были отражены четыре атаки подразделений Украины в районах Красногоровки, Первомайского и Химика.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаКрасногоровка
 
 
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