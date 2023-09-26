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Умер актер из сериала "Секс в большом городе" - РИА Новости, 26.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:53 26.09.2023 (обновлено: 14:57 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/akter-1898718173.html
Умер актер из сериала "Секс в большом городе"
Умер актер из сериала "Секс в большом городе" - РИА Новости, 26.09.2023
Умер актер из сериала "Секс в большом городе"
Шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум умер в возрасте 90 лет, пишет Variety со ссылкой на его сына Питера. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:53
2023-09-26T14:57
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум умер в возрасте 90 лет, пишет Variety со ссылкой на его сына Питера. Маккаллум родился 19 сентября 1933 года в Глазго, Великобритания. Наибольшую известность ему принесла роль сотрудника КГБ Ильи Курякина в сериале "Агенты А.Н.К.Л."Всего он сыграл более 100 ролей, в том числе в "Сексе в большом городе", "Бэтмен против Робина", "Бэтмен: Рыцарь Готэма", "Морская полиция: Спецотдел", "Мистер и Миссис Смит" и других.
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Культура, Глазго, США, Кино и сериалы
Умер актер из сериала "Секс в большом городе"

Умер актер из сериала "Секс в большом городе" Дэвид Маккаллум

© AFP 2023 / VALERY HACHEАктер Дэвид Маккаллум
Актер Дэвид Маккаллум - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум умер в возрасте 90 лет, пишет Variety со ссылкой на его сына Питера.
Маккаллум родился 19 сентября 1933 года в Глазго, Великобритания. Наибольшую известность ему принесла роль сотрудника КГБ Ильи Курякина в сериале "Агенты А.Н.К.Л."
Всего он сыграл более 100 ролей, в том числе в "Сексе в большом городе", "Бэтмен против Робина", "Бэтмен: Рыцарь Готэма", "Морская полиция: Спецотдел", "Мистер и Миссис Смит" и других.
 
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