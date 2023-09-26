https://ria.ru/20230926/akter-1898718173.html

Умер актер из сериала "Секс в большом городе"

Умер актер из сериала "Секс в большом городе" - РИА Новости, 26.09.2023

Умер актер из сериала "Секс в большом городе"

Шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум умер в возрасте 90 лет, пишет Variety со ссылкой на его сына Питера. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:53

2023-09-26T13:53

2023-09-26T14:57

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум умер в возрасте 90 лет, пишет Variety со ссылкой на его сына Питера. Маккаллум родился 19 сентября 1933 года в Глазго, Великобритания. Наибольшую известность ему принесла роль сотрудника КГБ Ильи Курякина в сериале "Агенты А.Н.К.Л."Всего он сыграл более 100 ролей, в том числе в "Сексе в большом городе", "Бэтмен против Робина", "Бэтмен: Рыцарь Готэма", "Морская полиция: Спецотдел", "Мистер и Миссис Смит" и других.

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

глазго, сша, кино и сериалы